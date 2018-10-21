"مستر حصان" يحصد جائزة أفضل فيلم من صنع الأطفال والناشئة

الشارقة 24:

حصد فيلم "مستر حصان" جائزة أفضل فيلم من صنع الأطفال والناشئة، في فعاليات النسخة السادسة لمهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل، الذي نظمته مؤسسة فن المتخصصة في تعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة خلال شهر أكتوبر الجاري.

وشارك الناشئ زكريا عبد الرحمن وراشد المهيري وسعيد الشامسي وحمد جمعة منتسبو مركز ناشئة واسط في إنتاج الفيلم، إلى جانب مجموعة من منتسبي مؤسسة فن، بعد أن تعرفوا على مراحل صناعة العمل السينمائي في مخيم فنتاستيك الذي أقيم في شهر مارس الماضي، بإشراف وتدريب فريق برامج مؤسسة فن، وشارك فيه مجموعة من الناشئة ضمن برنامج الفنون السينمائية الذي تنظمه ناشئة الشارقة للعام الجاري 2018م.

وامتلك الناشئة الأدوات واكتسبوا المهارات التي أهلتهم إلى توظيف خبراتهم وتجسيد أدوارهم ببراعة في الفيلم الذي تدور قصته في إطار كوميدي، حول "مستر حصان"، بطل قفز الحواجز سابقاً، والذي أصبح فرساً كسولاً يرفض العمل في مدرسة التدريب بعدما توقف صاحبه عن الركوب، وأصبح عنيداً، كثير التذمر، حتى اكتشف أنه بالهمة والمثابرة يستطيع العودة إلى بطولاته وتحقيق ما يتمنى.

وأشارت فاطمة محمد مشربك مدير ناشئة الشارقة بالوكالة، إلى حرص المؤسسة على إشراك الناشئة في مختلف المهرجانات والمحافل الفنية المحلية والإقليمية، بالشكل الذي يتيح لهم فرصة التعبير عن مواهبهم أمام جمهور مميز من مختلف دول العالم، إضافةً إلى تبادل أفضل الخبرات والممارسات الخاصة بمراحل إنتاج الأفلام القصيرة بين المشاركين في مثل هذه المهرجانات والملتقيات.

وأعربت مشربك عن سعادتها بفوز ناشئة الشارقة إلى جانب منتسبي مؤسسة فن، بمركز متقدم في هذا الحدث المهم في الفن السابع، وأضافت: نتطلع إلى مزيد من الإنجازات التي يحققها أبنائنا عبر تعزيز قدراتهم على صناعة أفلام سينمائية تناقش أفكارهم وتطلعاتهم برؤية عالمية، وذلك من خلال اتفاقية التعاون التي أبرمتها ناشئة الشارقة مؤخراً مع مؤسسة فن، بهدف صقل مهارات الناشئة وتنمية مواهبهم في مجال العمل السينمائي.