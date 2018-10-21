المتحجّرة "لوزيا" ذات 12 ألف عام صامدةٌ في متحف ريو دي جانيرو

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

عثر القيّمون على المتحف الوطني في ريو دي جانيرو على قطع من متحجرة بشرية عمرها 12 ألف عام بين ركام الحريق الذي اندلع فيه في مطلع سبتمبر الماضي، بحسب ما أعلنت إدارته.

وهذه المتحجرة البشرية التي يطلق عليها العلماء اسم "لوزيا" هي من أهم محفوظات هذا المتحف، وقد عُثر على جمجمتها كاملة وعلى 80 % من باقي أجزائها على الأقل، بحسب ألكسندر كيلنر مدير المتحف.

ولوزيا هي أقدم متحجّرة بشرية في البرازيل، وقد عثر عليها في العام 1970.

واستناداً إلى شكل الجمجمة، تمكّن باحثون من جامعة مانشستر البريطانية من رسم الوجه بتقنيات رقميّة، ملهمين بذلك نحت تمثال عنها.

وقد أتى الحريق في الثاني من سبتمبر على التمثال من ضمن معظم مقتنيات المتحف البالغ عددها 20 مليون قطعة.

وكان متحف ريو أهم متاحف التاريخ الطبيعي في أميركا اللاتينية، وقد احتفل بالذكرى المئويّة الثانية لتأسيسه في يونيو الماضي.

وكان يحتوي على 26 ألف متحجّرة لأنواع مندثرة منها.

وقد أثار الحريق الكبير الذي ضربه الشهر الماضي صدمة كبيرة في الأوساط العلمية في كلّ العالم.