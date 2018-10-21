فنان صيني يدشن في البرازيل أكبر معرض في مسيرته الفنية

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

يدشّن الفنان الصيني آي واي واي السبت، أكبر معرض في مسيرته الفنية تحتضنه مدينة ساو باولو البرازيلية، يقدم خلاله أبرز الأعمال التي فتحت له أبواب الشهرة، فضلاً عن تحف فنية أخرى تعكس نظرته للبرازيل.

ويضم المعرض الذي يستمر حتى العشرين من يناير المقبل، 70 عملاً في مساحة تمتد على 8 آلاف متر مربع وأربعة طوابق في مجمّع أوكا الذي صممه المهندس المعماري البرازيلي الشهير أوسكار نيميير في قلب منتزه إبيرابويرا، أكبر فسحة خضراء في ساو باولو.

ومن بين أبرز الأعمال التي سيتم عرضها للمرة الأولى، منشأة "سترايت"، وهي مؤلفة من سلسلة من قضبان الفولاذ مصنوعة من 164 طناً من المواد المجمّعة من ركام مدارس أتى عليها زلزال قويّ ضرب مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين سنة 2008 وأودى بحياة 87 ألف شخص.