"الشارقة السينمائي للطفل" يُعلن جوائزه في ختام الفعاليات

الشارقة 24 – وام:

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل في ختام فعاليات دورته السادسة أمس الجمعة، عن فوز 8 أسماء عربية وعالمية من صنّاع الأفلام السينمائية بجوائز الحدث الذي نظّمته مؤسسة "فن"، تحت شعار "فكّر سينما" خلال الفترة من 14 وحتى 19 من أكتوبر الجاري بمشاركة 138 فيلماً من 31 بلداً.

وحصد فيلم "مستر حصان" جائزة أفضل فيلم من صنع الأطفال لمخرجيه رامي عمر زيناتي ويارا زنداقي، فيما نال "جندي الشوكولا" جائزة أفضل فيلم من صنع الطلبة لمخرجه جاكسون سميث، وحمل فيلم "1-0" لمخرجته ندى الأزهري جائزة أفضل فيلم عربي قصير.

أما جائزة أفضل فيلم دولي قصير فذهبت للفيلم "إيلين" لمخرجه أندي نيوبري، في حين جاء فيلم "السلة" لمخرجه سوريش إيريات كأفضل فيلم رسوم متحركة، وتُوج فيلم "مفاجأة" من إخراج باولو باتريسيو بجائزة أفضل فيلم وثائقي، وفاز فيلم افتتاح المهرجان "زرافتي" لصانعته باربارا بريديرو بجائزة أفضل فيلم روائي طويل.

وقدمت النسخة السادسة من المهرجان 54 فيلماً من 17 بلداً عرضت للمرة الأولى ضمن فئات الأفلام الروائية الطويلة والوثائقية والرسوم المتحركة والدولية القصيرة وفئة أفلام الطلاب وفئة الأفلام العربية منها 12 فيلماً عرضت لأول مرة على مستوى العالم و34 فيلماً عُرِضت للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط و7 أفلام على مستوى دولة الإمارات وفيلم واحد عُرِض على مستوى دول الخليج.

وتميّزت هذه النسخة من المهرجان بتنظيم 6 جلسات حوارية تجمع نخبة من الخبراء والنجوم والمتخصصين في قطاع السينما، إضافة إلى حزمة متكاملة من ورش العمل الخاصة بصناعة السينما.

وأكدت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي، مدير مؤسسة "فن" ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل، أن إمارة الشارقة التي تمضي وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم وتوجيهات قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، عودت الوسط الثقافي الإماراتي والعربي والعالمي على احتضان أهم الأحداث والمبادرات الثقافية التي تسهم في النهوض بأذهان الأطفال وتثري خيالهم ومعارفهم وتقودهم إلى اكتشاف المستقبل مدعمين بالمعرفة والإبداع والتسامح.

وأضافت أن مؤسسة "فن" سعت منذ انطلاقة المهرجان لأن يكون نافذة تطل منها الأطفال على عوالم السينما العربية والعالمية من الشارقة التي يجتمع على أرضها المبدعون سنوياً من مختلف أنحاء العالم، مؤكدة أن المؤسسة تؤمن بأن رسالة الفن والثقافة أقوى من أي رسالة أخرى فهي المحرّك الرئيس للطاقات والأحلام والشغف، لذلك وضعت جملة من الأهداف التي تُعرّف بدورها على صعيد المشهد الثقافي المحلي والعربي.

وكرمت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي، رعاة المهرجان والشريك الرسمي الإعلامي لتلفزيون الأطفال قناة ماجد إحدى القنوات التابعة لأبوظبي للإعلام، والشركاء الإعلاميين مؤسسة الشارقة للإعلام والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

وكرمت الشيخة جواهر أعضاء لجنة التحكيم، عبد الله الحميري ومحمد إبراهيم وحسن رجب وأحمد إبراج وأحمد الملا ونجلاء الشحي وبراين فرجسون وسايمون ميدارد وهناء مكي وقسورة الخطيب ومنصور عبد الأمير وحمد الشهابي، إلى جانب مقدمي الورش.

كما كرمت الشريك التعليمي سيباستيان ريتشوولد، وجمعية الإمارات للتصوير الضوئي، واتحاد المصورين العرب، ومركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، وسينما سيتي ولاست ايكزت، والزوراء، وواجهة المجاز المائية.

ويستمر المهرجان في كل من خورفكان ودبا الحصن وكلباء والذيد والمدام والحمرية والبطائح وتختتم فعالياته في 22 نوفمبر في منطقة البطائح.