مدارس الشارقة تستعد للمشاركة في مسابقة "كأس لغتي"

الشارقة 24:

تستعد المدارس الحكومية على مستوى إمارة الشارقة، للمشاركة في الدورة الثالثة لكأس لغتي، المبادرة التعليمية الرامية إلى دعم التعليم باللغة العربية بوسائل ذكية لأطفال وطلاب مدارس الشارقة، التي ستقام منافساتها خلال فعاليات الدورة الـ 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، خلال الفترة من 31 أكتوبر وحتى 10 نوفمبر المقبلين، في مركز إكسبو الشارقة، مستهدفة طلبة الصف الثالث.

وتسعى مسابقة كأس لغتي إلى إثراء المخزون اللغوي للطلبة، وتمكينهم من المهارات الأساسية للغة العربية، وتحبيبهم فيها وتحفيزهم على استخدامها، وترسيخها كثقافة في شتى المجالات الحياتية، والارتقاء بها بأسلوب يجعل من تعلمها واكتساب مهاراتها متعة لجميع الطلاب.

وتفتح مبادرة لغتي سنوياً باب التسجيل في المسابقة قبل أشهر من انطلاق معرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث تعتمد طلبات المدارس المستوفية لشروط ومعايير المشاركة، فيما تبدأ المنافسات بين المدارس المشاركة ضمن فعاليات المعرض، حيث يتم تقسيم المدارس إلى مجموعات، لتقام منافسات مباشرة بينها من خلال عدد من المراحل، والمنافسات هي عبارة عن أسئلة تطرح على الفريقين المتنافسين في كل مواجهة، يتم من خلالها قياس مهارات الطلبة اللغوية في القراءة والكتابة، والاستماع والخطابة.

ونجحت المسابقة خلال العامين الماضيين في تحقيق العديد من الإنجازات أهمها تعزيز الوعي بأهمية الاهتمام باللغة العربية، باعتبارها إحدى محددات الهوية الوطنية وتوحيد وجدان وذاكرة المجتمع، إلى جانب النجاح في الخروج عن النمط التقليدي في مسابقات اللغة العربية وتقديمها بوسائل ذكية، وتحفيز البيئة المدرسية والمجتمعية على الإبداع في التعليم، وتنمية اتجاهات إيجابية نحو القراءة الحرة.

وتضع لجنة تحكيم المسابقة المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، حزمة من الشروط التي تحكم المشاركة أبرزها أن تكون المشاركة باسم المدرسة، والحرص على اختيار الطلبة المتفوقين والمتميزين في اللغة العربية، وأن يكون عدد الطلبة المشاركين 3 فقط، ولا تسمح قواعد المسابقة أن يتم استبدال الطلبة أثناء الانتقال والتقدم إلى المراحل النهائية.