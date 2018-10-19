"جدتي الشجرة" و"اليربوع الصغير" يزوران صغار "السينمائي للطفل"

الشارقة 24:

قصص تفاعلية، ورسائل تحفيزية، نشرتها حملة سلامة الطفل، إحدى مبادرات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، بين زوارها الصغار، خلال مشاركتها في مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل بدورته السادسة، من خلال جلسات قرائية ممتعة، نظمتها لرفع وعيهم حول سلامتهم الجسدية والنفسية والاجتماعية.

وشهدت الجلسات تفاعلاً كبيراً من قبل الأطفال، الذين استمتعوا بالقصص التي قرأتها الكاتبات، وتناولت مجموعة مختلفة من الإرشادات التي قدمت بأسلوب تفاعلي شيق يحاكي قدراتهم الذهنية، ويلبي شغفهم بالتعرف على كل ما هو جديد.

وتتضمن قائمة هذه القصص، قصة "البطة طمطم" للمؤلفة سحر نجا، وقصة "حكاية جدتي الشجرة"، للمؤلفة صباح ديبي، وقصة "اليربوع الصغير"، للمؤلفة د. ريم القرق.