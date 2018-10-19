لجنة "الشارقة السينمائي للطفل": "المهرجان" ينمي مهارات الأجيال الجديدة

الشارقة 24:

أكدت لجنة تحكيم أفلام الطلبة في الدورة الـ 6 من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل، أن المهرجان بات يشكل حدثاً ضرورياً لتنمية مهارات الأطفال والأجيال الجديدة، وتعزيز معارفهم بأحدث أساليب صناعة السينما ومعاييرها، مشيرة إلى أن المجال بات مفتوحاً أكثر من قبل للأطفال ليبدعوا أفلامهم برؤاهم الخاصة، لأنهم يعيشون في واقع يتمتع بأدوات ومقومات تكنولوجية كبيرة، ومتطورة.

جاء ذلك في الجلسة التي نظمتها إدارة المهرجان الخميس، بعنوان "صناعة السينما ومنصات التواصل الاجتماعي"، وقدمها عبد الله الحميري عضو لجنة تحكيم المهرجان.

وسلطت الجلسة الضوء على أهم المعايير الخاصة بصناعة الأفلام، في زمن التواصل الاجتماعي، والتقنيات الحديثة وعلاقة السينما بالمظاهر التقنية المتطورة، في يومنا الحالي.

وأكد الحميري أن الكثير من منصات التواصل الاجتماعي، عملت على زيادة نطاق نشر الأعمال السينمائية، فهي أداة تواصلية باتت تروي الأفلام وتسردها، وتقدمها للمتلقي وتساهم في حضورها بشكل كبير.

وأوضح أن مواقع التواصل الاجتماعي، تقدم أشكالاً متنوعة من الأفلام لروادها، كما سمحت لشريحة كبيرة بأن تتعرف على أشكال وأنواع وطرق وأساليب صناعة السينما، فهناك من يعرض ما خلف الكواليس، وهناك من يتناول الرؤى والمخيلة التي قادت المنتج أو المخرج أو كاتب السيناريو لإنجاز العمل من خلال إجراء لقاءات سريعة، وهذا ما يجعلنا أمام عالم متكامل، يستعرض أمامنا كل مجريات العمل، ويطلعنا على أهم التفاصيل وأدقها وهذا أمر غاية في الأهمية.