هيئة الشارقة للكتاب تصدر "الناشر الأسبوعي" ورقياً ورقمياً

الشارقة 24:

وقعت هيئة الشارقة للكتاب، مذكرة تفاهم مع المجلة الأميركية العريقة "ببليشرز ويكلي"، المتخصصة في قضايا النشر ويزيد عمرها على 150 عاماً، تتولى بموجبها الهيئة إصدار "الناشر الأسبوعي"، الطبعة العربية من المجلة الأميركية، شهرياً بنسخة ورقية، وأسبوعياً بنسخة رقميّة.

وقع المذكرة، بحضور سعادة أحمد العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، كيفين برايرمان نائب الرئيس التنفيذي-"ببليشرز ويكلي" وناشر المجلة الأميركية، وفيصل النابودة رئيس قسم المبيعات في الهيئة.

وذكر سعادة أحمد العامري، أن المذكرة تؤكد على متانة العلاقة التي تربط الهيئة، مع واحدة من أعرق المطبوعات العالمية، المعنية بتسليط الضوء على كل ما يتعلق بقضايا النشر، ومجالات الإبداع التي تنطلق من الكتاب، ما يعكس المشهد الثقافي لإمارة الشارقة، التي تمضي وفق رؤية كرّس معالمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عبر تأسيس منظومة المعرفة والعلم التي تنطلق من الكتاب، والكلمة، لتبني مجتمعاً قوياً من القراء والمثقفين.

وأشار إلى أن تولي الهيئة إصدار مجلة "الناشر الأسبوعي"، بنسختين ورقية شهرياً، ورقمية أسبوعياً، يواكب المشاريع والاستراتيجيات الثقافية التي وضعتها الشارقة لنفسها، لافتاً إلى أن وجود المجلة بشكل شهري وأسبوعي، يسهم في تعزيز أسس التواصل الحضاري والمعرفي مع الثقافات العالمية، ويؤكد على مكانة القراءة والمعرفة، كمفتاح أساسيّ للنهضة الحضارية.