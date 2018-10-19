"الشارقة للتراث" يطلق "لعبة الحكايات الخرافية" بختام "جيتكس"

الشارقة 24:

أطلق معهد الشارقة للتراث، الخميس، لعبة الحكايات الخرافية الإماراتية، من خلال تقنية الواقع الافتراضي "VR"، في اليوم الختامي لأسبوع جيتكس للتقنية.

وجاء إطلاق اللعبة بهدف التعريف بالتراث المادي واللا مادي، عن طريق استخدام التقنيات الحديثة، وبطريقة تكنولوجية من أجل التسهيل على الجمهور المتلقي، واستقطاب شريحة واسعة منه، فيما تدخل لعبة الحكايات الخرافية الشخص في عالمها الخاص، فهي تتيح له أن يتحرك ويتعايش مع أبطال الحكاية، ويصبح جزءاً منها، مثل حكاية "بديحة وكنه كنه"، وغيرها، وتم اختيار الحكايات الخرافية للعبة الواقع الافتراضي، كونها واحدة من أهم محطات وعناوين التاريخ الشفاهي، ونتاج وجدان الشعوب.

وذكر سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، أن مشاركة المعهد في أسبوع جيتكس للتقنية، جاءت بهدف إطلاع الجمهور على ما يقدمه من أنشطة وفعاليات، بالإضافة إلى إبراز دور وجهود المعهد في مختلف المجالات العملية والميدانية والأكاديمية، حيث تم عرض الموقع الإلكتروني للمعهد، وتقنية العالم الافتراضي، بالإضافة إلى عرض إصدارات المعهد إلكترونياً، ومن ضمنها مجلة "الموروث"، ومجلة "مراود"، ومنشورات المعهد الدورية.