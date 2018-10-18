وزارة الثقافة والسفارة الكورية تنظمان مهرجان كوريا 2018

الشارقة 24 – وام:

أطلقت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة وسفارة كوريا الجنوبية في الدولة "مهرجان كوريا 2018" في المسرح الوطني بأبوظبي، حتى 14 من نوفمبر المقبل.

ويهدف المهرجان إلى الاحتفاء بمئوية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وإبراز دوره المحوري في تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين.

حضر حفل الافتتاح بارك كانج هو سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الدولة، وربى الحسن مستشارة وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وكبار الشخصيات من السلك الدبلوماسي والقيادات الثقافية من كلا البلدين.

استهل حفل الافتتاح بعرض ضوئي متناغم بعنوان "إحياء ذكرى زايد" يحكي بداية العلاقة التي تربط بين الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية، والتي تأسست منذ عهد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، كما تم تقديم عرض للموسيقى التقليدية والفنون الشعبية سلطت الضوء على جوانب متعددة في الثقافة الكورية وموروثها الثقافي غير المادي.

وسيقام على هامش المهرجان معرض فني مشترك بعنوان "الفن الإماراتي الكوري لعام زايد" في الفترة ما بين 24 من الشهر الجاري، ويستمر حتى 14 من نوفمبر في المركز الثقافي التابع لوزارة الثقافة بهدف تحقيق التبادل الثقافي بين البلدين، حيث يضم المعرض 32 عملاً فنياً بمشاركة 5 فنانين إماراتيين و5 فنانين كوريين، تتمحور الأعمال المعروضة حول الإنجازات الخالدة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وأثرها على العالم أجمع.