"استوديو ماجد" منصة تبرز مواهب الأطفال الإعلامية

الشارقة 24:

في إطار حرصه على تعريف الأطفال على الأساليب الإعلامية المتبعة في الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية، يخصص مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل، في دورته السادسة، التي تنظمها مؤسسة "فنّ"، خلال الفترة من 14 وحتى 19 أكتوبر الجاري، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، "استوديو ماجد"، التابع لمؤسسة أبوظبي للإعلام، الذي يعدّ فرصة سانحة للأطفال ليقدموا مواهبهم في مجال الأداء والتسجيل الصوتي، عبر منصة ترفيهية تحاكي الاستوديوهات الإعلامية المتخصصة.

ويتسنى لزوار المهرجان من الأطفال أن يختبروا تجربة إعلامية واقعية، من خلال تقديم تجارب أداء صوتية لشخصياتهم الكرتونية المفضلة، التي تتضمنها مجلة ماجد، ليتم فرز النماذج الصوتية من قبل المشرفين على الاستوديو، لتتم دعوة المواهب الإبداعية للتقدّم والتسجيل في استوديوهات القناة الخاصة، والاستفادة من قدراتهم الإبداعية ورعايتها ليكون لها دور على الساحة الإعلامية في المستقبل.

وتتضمن قائمة الشخصيات كلّ من: ماجد، وكسلان وأبو الظرفاء، وأمونة وزكية وغيرها، حيث يختار الطفل شخصيته المفضلة ويقوم بتسجيل صوته بناءً على سيناريو وحوار معدّ مسبقاً لكل شخصية، حيث يتولى الطفل قراءة الكلام بمساعدة متخصصين في مجال التسجيل الإعلامي.