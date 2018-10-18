"مسجد الظاهر بيبرس الأثري" بالقاهرة يضيء النشاط الثقافي من جديد

الشارقة 24 – رويترز:

بادرت وزارة الآثار المصرية باستكمال ترميم مسجد السلطان المملوكي الظاهر بيبرس بن عبد الله البندقداري، الذي شُيد بالقاهرة بين عام 1266 وعام 1268، وهو ثروة تاريخية ذو طراز معماري فريد خلال فترة ازدهار الحضارة الإسلامية، لكن كثيراً من الآثار المصرية تتداعى بسبب نقص التمويل والإهمال.

وأزال العمال الأعشاب الجافة من الداخل، وأعادوا هيكلة محتويات المسجد الذي بدأ العمل بترميمه عام 2007، لكنه توقف في 2011، بعد سنوات الاضطرابات وعدم الاستقرار السياسي والهجمات المسلحة، الأمر الذي تسبب في إبعاد السياح والمستثمرين الأجانب.

وذكرت وزارة الآثار أن مشروع الترميم قد يستغرق من 12 إلى 18 شهراً بتكلفة 100 مليون جنيه أي ما يعادل 5.57 مليون دولار.