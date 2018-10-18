"الشارقة الدولي للكتاب" يحتفي بالآداب اليابانية في دورته الـ 37

الشارقة 24:

ينظم معرض الشارقة الدولي للكتاب، سلسلة من الفعاليات وورش العمل الثقافية والفنية لنخبة من أبرز الأدباء والفنانين اليابانيين، وذلك احتفاء باختيار اليابان ضيف شرف دورته السابعة والثلاثين التي تقام تحت شعار "قصة حروف"، خلال الفترة من 31 أكتوبر وحتى 10 نوفمبر المقبل في مركز أكسبو الشارقة.

ويقدّم المعرض، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، أكثر من 100 فعالية موزعة بين محاضرات وورش عمل فنية وعلمية لزوّاره، يشارك فيها 13 كاتباً وفناناً ومبدعاً يابانياً من الحائزين على جوائز مرموقة في مجالات متنوعة، إلى جانب عازفين يحيون حفلات موسيقية كلاسيكية وشعبية تعكس الثقافة الموسيقية اليابانية، كما يخصص المعرض حفلات توقيع كتب لعدد من الكتّاب والأدباء اليابانيين.

أسماء أدبية لامعة

ويستضيف المعرض أسماء أدبية ذات حضور كبير على الصعيدين الآسيوي والعالمي، حيث يحلّ الروائي الياباني "شوغو أوكتاني" الحائز على جائزة "أبالا" التي تمنح للأدباء الشباب، إلى جانب الروائية "كاناكو نيشي" التي حققت حضوراً كبيراً في عالم الأدب بعد تأليفها رواية "برج إلى السماء" التي نالت عليها جائزة ساكونوسوكي أودا.

وتحل الأديبة "توموكا شيباساكي" ضيفاً على الحدث، صاحبة رواية "حديقة الربيع" التي حازت على إثرها جائزة أكوتاجاوا المرموقة في العام 2014، وتُرجمت إلى 8 لغات بما في ذلك الإنجليزية، إضافة إلى روايتها " أساكو الأول والثاني" التي تم تحويلها إلى فيلم سينمائي في عام 2018، وترافقها المؤلفة "كانا ميناتو" صاحبة الـ 16 مليون نسخة مباعة في اليابان فقط من كتابها "اعترافات"، والحاملة لجائزة بوتلر اليابانية عن الكتاب ذاته.

ويستضيف المعرض المؤلفة "كازوكي ساكورابا" صاحبة الرواية الأكثر مبيعاً في اليابان "ضوء غوسيك المبكر"، والمؤلفة "ناتسو مياشيتا"، صاحبة رواية "غابة الصوف والصلب" التي فازت بها جائزة بوكسيلرز لعام 2016 وجائزة أوهاما أونلاين للكتاب، ويشارك في المعرض البروفيسور "موتويوكي شيباتا" المتخصص في تدريس الترجمة الأدبية والأدب الأميركي، الذي أسهم في ترجمة أعمال بول أوستر ستيورت ديبك وغيرهم إلى اليابانية، ويستضيف المعرض المؤلف الروائي "فومينوري ناكامورا" صاحب رواية "السارق" و"الشرّ والقناع" والعديد من المؤلفات الروائية التي حاز عليها جوائز مرموقة.

ويحل على المعرض الدكتور "تاكاشي إينو"، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "إينو" للعلاقات العامة، التي تعمل في مجال الصناعات التكنولوجية العالية الجودة والتي كان من أوائل عملائها الأجانب شركتي "أبل" و"إنتل" العالميتين، إذ شغل الكاتب إينو منصب رئيس ومدير العلاقات العامة اليابانية (JPRI)، له مؤلفات عديدة حول العلاقات العامة، منها "العلاقات العامة في العولمة المفرطة: إدارة العلاقات الأساسية – من منظور اليابان"، إلى جانب حضور المؤلفة "كيوكو ناكاجيما"، صاحبة روايات "الوداع الطويل" و"البيت الصغير" و"إيتوس في الحب" وغيرها.

فنون يابانية معاصرة

ويأخذ نخبة من الفنانين اليابانيين زوّار ورواد المعرض في جولة حول آفاق الفنون اليابانية التقليدية، حيث يحل الفنان "راي ناكو" المتخصص في فنون الاوريغامي، والحرف اليدوية اليابانية، ترافقه فنانة رسوم المانغا ورسوم الأطفال "تيميمي اكيابا"، والفنانة "ميكاو أكاي" المتخصصة في مجال صناعة أغلفة الكتب المزخرفة وتلوينها، والفنانة "تيموكو اينابا" صاحبة الإبداعات في مجال التشكيل الورقي، وقص ولصق قطع الأوراق الملونة وصناعة "اليوشيوا"؛ مروحة الهواء اليدوية اليابانية الشهيرة، إلى جانب الفنانة "كاوري كادوكوا" التي ستقدم عدداً من ورش العمل للتعريف بطبيعة ورق الـ "يوزن" الياباني.

وينظم المعرض احتفالية الموسيقى الكلاسيكية اليابانية، بقيادة عازفة الكمان "أزوزو أونيشي"، ترافقها عازفة اليبانو "سوميكو أوشي"، إلى جانب تنظيم "حفل الشاي" المعروف في الثقافة اليابانية بـ "السادو"، وهي طقوس تستند في الأساس على تقاليد وتعاليم يابانية تقليدية.

ويخصص المعرض عروضاً فنية إبداعية تقدم الموروث الشعبي الياباني وتعرّف بالحضارة والثقافة اليابانية طيلة أيام الفعاليات، حيث سيكون الزوار على موعد مع رقص "ناشو سوران" وهو أداء راقص يقدمه طلاب يابانيون على إيقاع الأغاني الشعبية اليابانية وأداء طبل الواديكو، إلى جانب عرض الروبوت "بيبر" الذي يقدمه مركز تكنولوجيا للروبوت الياباني في دبي، كما يقدم الحدث ورشة العمل الصحية "البطل السري- البكتيريا النافعة الموجودة في الجهاز الهضمي" التي يقدمها مركز ياكلوت الشرق الأوسط.

ويقدم المعرض لزوّاره الفيلم الوثائقي "ذي لوست هوكوساي" الذي انتجته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، والذي يتطرق إلى الحديث عن سيرة وأعمال الفنان الياباني الشهير كاتسوشيكا، إلى جانب عرض ترتيب الزهور "الإيكيبانا" الذي تقدمه الآنسة هارو آوكي، كما يخصص المعرض ورشة "فن الخط الياباني" والمعروفة بالـ (شدو) تتعلق بتعليم الزوار حول كيفية كتابة أسمائهم باستخدام الـ "كانجي وهي الحروف اليابانية التي تكتب بواسطة الفرش الخاصة.

وتشمل العروض تقديم العمل الوثائقي " النينجا الحقيقية" من انتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، الذي يتطرق للحديث عن أهم فنون القتال اليابانية وأصولها، إلى جانب تنظيم فعالية "مخبز اليابان" التي تتحدث عن قصة نجاح لمطعم يامانوتي الياباني الشهير، حيث سيقدم السيد إيليئي تشايا وصفاً لخبراته وتاريخ تأسيس المخبز، إضافة إلى محاضرة "مرحباً! اليابان" وهي بمثابة دعوة لتجريب اللغة اليابانية والتعرف على الثقافة اللغوية الخاصة، يقدمها كلّ من "ناؤوكي هارازاوا"، "يوكا ساساكي"، "كانا أومائي".

ويقدم الجناح الخاص باليابان عرض "كيندو"، وهو فن قتالي ياباني تقليدي تستخدم فيه سيوف مصنوعة من قصب البامبو، يهدف تنظيم هذه الفعالية إلى إشراك الضيوف وتعريفهم على هذا الفن القتالي الياباني الشهير، الذي يُعنى في تحسين شخصية الإنسان من خلال التدريبات الصعبة.

ويشهد معرض الشارقة الدولي للكتاب، هذا العام تنظيم 1800 فعالية ثقافية وفنية وترفيهية يقدمها 472 ضيفاً من مختلف دول العالم، حيث يضم جدول الفعاليات الثقافية 272 فعالية بحضور 154 ضيفاً، وبمشاركة 25 دولة، فيما تشتمل فعاليات الطفل مقدماً 950 فعالية بحضور 45 ضيفاً وبمشاركة 12 دولة، فيما يخصص ركن الطهي 60 فعالية بحضور 15 ضيفاً وبمشاركة 11 دولة.