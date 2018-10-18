شركة تأمين على الأعمال الفنية تخزن اللوحات التالفة بهدف ترميمها

الشارقة 24 – رويترز:

تقوم شركة "إيه.إكس.إيه" الألمانية، إحدى أكبر شركات التأمين على الأعمال الفنية في العالم، بتخزين نحو 300 عمل فني لمشاهير الفنانين، بعد أن تعرضت للتلف.

المخزن الذي يقع بالقرب من مدينة كولونيا بغرب ألمانيا، يتلقى طلبات لترميم لوحات فنية وتماثيل يمكن إعادة 80% منها إلى حالته الأصلية.

أكد كاي كوكلينسكي المدير التنفيذي للشركة، أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على تلك الأعمال، لأن التخلص منها سيمثل خسارة كبيرة.

وأضاف أن الشركة تقرر الترميم على مدى التلف الذي لحق بالعمل الفني، وأهميته ما إذا كانت ستجري عليه أبحاثاً، أو ستعيده إلى حالته الأصلية أو طرحه في المزادات، واستغلال إيراداته في الأغراض الخيرية.

وفي بعض الحالات، تحتفظ شركة "إيه.إكس.إيه" بالأعمال الفنية لعدة سنوات أو لعقود في المخزن، لحين تطوير أساليب جديدة للترميم.

ومن بين الأعمال الشهيرة التي يضمها مخزن كولونيا، نسخة تالفة من مشروع تغليف مبنى البرلمان الألماني للفنان كريستو، إلى جانب لوحة "بلاك ريد جولد"، التي رسمها الفنان الألماني جيرهارد ريختر، والتي أصابها التلف بسبب الطريقة التي علقت بها.

ومن بين أغرب اللوحات التي يضمها المخزن لوحة "بياتزا ديتاليا"، التي رسمها الفنان الإيطالي جيورجيو دي شيريكو، والتي تعرضت لتلف شبه كامل بسبب ارتطام رافعة إنشاءات بأحد المنازل، بينما كانت اللوحة معلقة على جدار المنزل.