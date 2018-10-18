الأوبرا الملكية بلندن تعزز الثقة في الأطفال الرضع بالموسيقى

الشارقة 24 – رويترز:

تنظم دار الأوبرا الملكية في لندن برنامجاً بعنوان "أوبرا دوتس"، بهدف تعزيز الاهتمام بفن الأوبرا، من خلال توسيع قاعدة محبي هذا الفن، والسماح بتدريب أطفال في سن مبكرة للغاية تبدأ من سن ثلاثة أشهر وحتى 5 أعوام.

ذكرت آمي ماكجان رئيسة إدارة البرامج الوطنية في دار الأوبرا الملكية، أن جزءاً من البرنامج الذي تنتهجه الدار هو إعداد قائمة متنوعة ومختلفة من البرامج وورش العمل، تتيح لكل الناس من كل الفئات العمرية دخول الدار.

ويشارك في هذه الدورة التدريبية الرضع الذين تبلغ أعمارهم 3 أشهر فقط، وحتى الأطفال في سن الخامسة.

بدورها، ذكرت نيكولا بيرك المتخصصة في تعليم الموسيقى في سن الطفولة المبكرة، أن الوقت حان كي تفتح أبواب الأوبرا أمام محبي الموسيقى من الصغار.

وتذكر ييكي زو إحدى الأمهات اللاتي أحضرن أطفالهن إلى دار الأوبرا لإلحاقهم ببرنامج "أوبرا دوتس"، أنها تعتقد أن تعليم الموسيقى والرقص للأطفال في هذه السن المبكرة، سينمي لديهم الثقة بالنفس، كما أن اعتياد الذهاب إلى الأوبرا سيجعل حياتهم ممتعة وشيقة.