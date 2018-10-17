الشارقة تستضيف أسبوع التراث التونسي الأحد

الشارقة 24 – وام:

تنطلق يوم الأحد المقبل، فعاليات وأنشطة أسبوع التراث التونسي، في مركز فعاليات التراث الثقافي "البيت الغربي"، ضمن برنامج "أسابيع التراث العالمي"، الذي ينظمه معهد الشارقة للتراث، تحت شعار "تراث العالم في الشارقة"، وتستمر خمسة أيام.

وأوضح سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس المعهد، أن تونس ستكون ضيفاً على أسابيع التراث العالمي، لهذا الشهر، لنتعرف من خلال هذه الاستضافة على تراثها العريق، ونغوص في أعماق التاريخ وننهل من كنوز العلم والمعرفة والحضارة والثقافة التونسية.

وأكد سعادته، أن برنامج "أسابيع التراث العالمي"، جاء بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وفي إطار أنشطة معهد الشارقة للتراث، للتعريف بالتراث الثقافي العالمي، وانفتاحه على التجارب العربية والدولية في هذا المجال.