"الشارقة السينمائي للطفل" يعرض الخطّ الزمني لصناعة الرسوم المتحركة

الشارقة 24:

في إطار حرصه على إثراء معارف وخبرات زوّاره الأطفال، وبالتعاون مع قناة ماجد التابعة لأبوظبي للإعلام، يخصص مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل، الذي تنظمه مؤسسة "فنّ"، خلال الفترة من 14 وحتى 19 من أكتوبر الجاري، "جدار تاريخ الرسوم المتحركة" الذي يعرض من خلال شاشات وتعريفات بصرية الخطّ الزمني لصناعة الرسوم المتحركة والمتغيرات التي مرّت بها.

ويقدم الجدار الذي يتضمن 8 شاشات تعرض على الجانبين نماذج بصرية تشرح بداية صنع الأفلام الكارتونية التي تعتمد على الحركة "الرسوم المتحركة"، وتعرّف بمبتكريها والمراحل التي مرت بها منذ بدايتها وحتى الآن، كما تصوّر الشاشات التطورات التي لحقت بالأدوات الخاصة بصناعة هذه النوعية من الأفلام، إلى جانب استعراض أهم المبتكرين لهذا النمط السينمائي الإبداعي.

وتتولى 4 شاشات متخصصة عرض تجربة قناة ماجد في صناعة فيلم رسوم متحركة تلعب دور البطولة فيه شخصية "فطين" الشهيرة، حيث تستعرض الشاشات المراحل الخاصة بكتابة وتسجيل السيناريو، موضحة الخطوات التي تخضع لها العملية، كما تبين مرحلة تصميم الشخصيات والخلفيات وما يتبعها من إجراءات فنية خاصة، إضافةً إلى استعراض مرحلة القصة المصورة والتحريك الأولي للشخصية، انتهاء بعرض النتيجة النهائية للحلقات التي حددت القناة نوفمبر المقبل لعرضها على الشاشة.

كما ويقدم المهرجان عجلة "زوي تروب zoetrope"، وهي عجلة تحريك يدوية للشخصيات الكارتونية، ثاني الأدوات التي استخدمت في مجال صناعة الأفلام والمسلسلات الكارتونية بعد آلة الـ "Phenakistoscopes"، التي تم ابتكارها في العام 1833، حيث تعتبر أول جهاز يقدّم تصوّر للرسوم المتحركة بشكلها الحقيقة، إذ تعتمد الأداة البسيطة على استمرار الرؤية وتعاقبها من خلال تكرار الشخصيات الموضوعة على العجلة.