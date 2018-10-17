حسين أبو الحسن: "صدى القوافل" يؤكد عمق علاقة السعودية والإمارات

الشارقة 24 - محمود سليم:

أكد الدكتور حسين أبو الحسن، مستشار رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية، أن افتتاح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية، لمعرض "صدى القوافل" يأتي إيماناً من سموهما بأهمية الثقافة، والتواصل الثقافي بين الدول وهو ما يقرب بين الشعوب.

وشدد أبو الحسن، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على عمق العلاقات الإماراتية والسعودية سواءً على مستوى الأسر الحاكمة، أو الشعب، مشيراً إلى أن المعرض يضم 50 قطعة أثرية اكتشفت في 3 مواقع بالسعودية، وبعضها يشبه قطع تم اكتشافها في دولة الإمارات.

وأشار إلى أن جميع هذه القطع تعود إلى الفترة الواقعة بين القرن السادس قبل الميلاد، والقرن الأول قبل الميلاد، ما عدا قطعة واحدة تعود إلى فترة أقدم تصل إلى الألف السادس قبل الميلاد.