"بائع الحليب" للروائية آنا بيرنز تفوز بجائزة مان بوكر 2018

الشارقة 24 – رويترز:

فازت رواية بائع الحليب "ميلك مان" للكاتبة الإيرلندية آنا بيرنز، بجائزة مان بوكر لعام 2018، الثلاثاء، لتنال بذلك التكريم الأدبي المرموق عن ثالث عمل روائي طويل لها.

وتدور أحداث الرواية في مدينة لا تذكرها بالاسم خلال الاضطرابات الدامية في إيرلندا الشمالية، في مجتمع منقسم على نفسه تستكشف الأشكال الخفية التي يمكن أن يتخذها القهر في الحياة اليومية، ويروي فيها "بائع الحليب" قصة غرامية بين فتاة ورجل يكبرها في السن.

وتسلمت بيرنز البالغة من العمر 56 عاماً، الجائزة من كاميلا دوقة كورنوول وزوجة الأمير تشارلز، بالإضافة إلى 50 ألف جنيه إسترليني.

وذكر الفيلسوف والروائي كوامي أنتوني أبياه، الذي ترأس لجنة تحكيم الجائزة، في بيان أنه لم يقرأ رواية كهذه من قبل، وأن صوت آنا بيرنز المميز تماماً، يتحدى الشكل والتفكير التقليديين بنثر مدهش وطاغي، حيث تدور أحداثها بين الحب والوحشية والمقاومة مطعمة بدعابة لاذعة.

وتختار لجنة تحكيم الجائزة الأدبية التي تأسست عام 1969، أفضل رواية أصلية مكتوبة باللغة الإنجليزية، ومنشورة في المملكة المتحدة، وقد ضمت القائمة القصيرة للجائزة هذا العام كتاباً من المملكة المتحدة، وكندا، والولايات المتحدة.