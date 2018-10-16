حبيب غلوم: "الشارقة السينمائي للطفل" إضافة للثقافة والفنون

الشارقة 24 – محمود سليم:

اعتبر الفنان الإماراتي حبيب غلوم، أن مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل، إضافة للثقافة والفنون في إمارة الإبداع، الشارقة، مشيراً إلى أن الأطفال المتابعين للسينما يستوعبون رسائلها بشكل واضح.

وتمنى غلوم، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، التوفيق للمهرجان والمبدعين الإماراتيين، مشيراً إلى أن المهرجان يُعد فرصة للفنانين للتعامل مع هذه النوعية من الأفلام المعروضة التي تتسم بجودة عالية تصل إلى العالمية.

وأوضح غلوم أن هذه الدورة تستقطب أفلاماً رائعة، تعود بالنفع والتعلم على الأطفال من داخل الدولة وخارجها، مؤكداً حرصه على حضور جميع دورات المهرجان.