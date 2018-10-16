"زايد للثقافة الإسلامية" تختتم مشاركتها في "فرانكفورت للكتاب"

الشارقة 24:

اختتمت دار زايد للثقافة الإسلامية، مشاركتها في الدورة الـ 70، من معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2018، حيث عرضت إصداراتها في منصة شركة مسار للطباعة والنشر المسؤولة عن طباعة إصدارات الدار.

وضم وفد الدار إلى المعرض، الدكتور خليفة جمعة المحرزي رئيس قسم المكتبة والترجمة والنشر، وسهيل العامري رئيس قسم الموارد البشرية والخدمات العامة، وفهد الحمادي ضابط علاقات عامة.

وأكدّ الدكتور خليفة المحرزي، أهمية مشاركة دار زايد للثقافة الإسلامية، في مثل هذه المعارض الثقافية العالمية التي من شأنها المساهمة في تعزيز الوعي الثقافي، وتبادل الخبرات والمعارف، مشيراً إلى أن الدار عرضت تراجم معاني القرآن الكريم، ووزعت كتيباً عن الدار وخدماتها وبرامجها باللغتين الألمانية والإنجليزية.

وخلال المعرض، اطلع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على تراجم معاني القرآن الكريم التي تصدرها الدار، بـ 13 لغة عالمية.