صغار "الشارقة السينمائي للطفل" يتعرفون على أسرار صناعة السينما

الشارقة 24:

حرصاً منه على تنمية مواهب الأطفال وتحفيز خيالهم على الإبداع، عقد مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل، في دورته السادسة التي تنظمها مؤسسة "فنّ"، عدداً من ورش العمل التي تستهدف طلبة المدارس من مختلف أنحاء الدولة، يوم الإثنين، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

وضمت قائمة ورش العمل الفنية المتخصصة، ورشة بعنوان "صناعة شخصية أمونة"، وأخرى بعنوان "صناعة مقاطع فيديو"، بالإضافة إلى ورشتي عمل "الدراما الإبداعية"، و"مكياج المؤثرات الخاصة"، حيث قدمت للأطفال باقة من المعلومات التي من شأنها تعليم الأطفال العديد من المهارات السينمائية المختلفة.

صناعة شخصية أمونة

وعرّفت ورشة "صناعة شخصية أمونة" بالطرق الأساسية الخاصة في مجال رسم وتحريك الشخصية الكرتونية الشهيرة والتي تتبع لقناة ماجد "أمونة"، من خلال تطبيقات عملية قدمها مخرج ورسام المسلسل أمونة المزيونة، عامر كوخ، الذي قدم للأطفال نموذجاً مرسوماً وفقاً لعدد من الخطوط والزوايا التي تم رسمها وتوزيعها على ورق خاص، ليطلع الأطفال على الأسلوب الذي يعتمده في رسمه للشخصية، ويرشدهم إلى طرق ابتكار رسوماتهم الشخصية والمبتكرة.

وأكد كوخ على أن أمونة تحظى بشهرة كبيرة بين مجتمع الأطفال، فهي شخصية نشأت منذ بدايات مجلة ماجد وانتقلت لتحتل مكانها في القناة من خلال مسلسل أمونة المزيونة الذي عمدنا لأن يكون أكثر حداثة ويواكب الواقع الذي تشهده مسلسلات الأطفال، سواء على صعيد الصورة أو أسلوب التحريك الذي بات يعتمد بشكل كبير على التقنيات الحديثة وغيرها من الأدوات المتطورة.

صناعة مقاطع الفيديو

وكشفت ورشة "صناعة مقاطع فيديو"، التي قدّمها سيف مشربك مخرج وكاتب سيناريو، الخطوات الأساسية الخاصة بصناعة محتوى مرأي للأطفال، وذلك عبر اتباع عدد من الخطوات، تبدأ بإعداد الفكرة الأساسية، ثم بكتابة النص، واختيار فريق العمل إذا لزم الأمر، ثم انتقاء أدوات التصوير، والانتقال إلى الإخراج والمونتاج، فالنشر.

ومنحت الورشة للأطفال فرصة التعرف على أهم البرامج الحاسوبية الخاصة بإعداد مقاطع الفيديو، والهواتف الذكية، والتي يمكن للمبتدئين استخدامها، في صناعة المحتويات المرئية، بالإضافة إلى تعريفهم بأهم الأماكن التي تساعد في تعليم وتطوير الذات، كمحركات البحث على شبكة الإنترنت، واليوتيوب، والورش التعليمية.

الدراما الإبداعية

وأتاحت ورشة "الدراما الإبداعية" من تقديم عدنان سلوم التي تعتبر ركيزة أساسية في تنمية المهارات، للأطفال فرصة التعبير عن ذاتهم، وإطلاق العنان لمخيلاتهم، من خلال التفاعل مع نشاط الورشة، الذي ضم ألعاباً بدأت باللياقة البدنية، ثم التنفس، فالتعبير بالصوت، ثم الانتقال إلى تمارين الخيال.

واشتملت التمارين التي منحت للأطفال خلال الورشة على التعريف بضرورة الاستفادة من لغة الجسد وتوظيفها لأداء مشاهد درامية متميزة، كما ساهمت التمارين في تحفيز خيالهم وقدراتهم الإبداعية على فهم حبكة الحكايات التي يتم اختيارها، والتعرف على فرضيات المكان والزمان، حيث عبر الأطفال المشاركون عن حكاياتهم بطرق تمثيلية، وأداء درامي، مستخدمين مهارات إبداعية متنوعة.

مكياج المؤثرات الخاصة

أما ورشة "مكياج المؤثرات الخاصة"، التي أشرف على تقديمها المهندس فاروق حسن علي، فقد سعت إلى نقل المعرفة والمعلومات المتخصصة في مجال المكياج والمؤثرات، إلى الأطفال، وتعريفهم بتفاصيل وأسرار هذا الجانب من الفن السينمائي.

واستعرضت الورشة العديد من الخدع السينمائية، التي تظهر في الأفلام كالجروح والحروق، وأساسيات تكبير الأحجام وتصغيرها، حيث كشفت لهم الطرق التي يتم استخدامها، في تنفيذ هذه الخدع، كما بينت الورشة طرق استخدام الأشياء المحيطة بالأطفال كالشعر المستعار، والقفازات، والملابس، وغيرها، لاستخدامها في إجراء عمليات المكياج.