"أطفال الشارقة السينمائي" يتسارعون لفكّ شيفرة الماسة الضائعة

الشارقة 24:

في إطار حرصه على توفير بيئة ترفيهية وتوعوية مبتكرة للأطفال، يخصص مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل، الذي تنظمه مؤسسة "فنّ"، خلال الفترة من 14 وحتى 19 من أكتوبر الجاري، بالتعاون مع قناة ماجد التابعة لشركة أبوظبي للإعلام، منصّة "لغز الماسة الضائعة – فريق البحث الجنائي"، التي تتيح لزوار المهرجان من الصغار أن يعيشوا تجربة شيّقة في البحث عن ألماسة مفقودة.

وما أن يدخل الأطفال غرفة اللغز، وهي عبارة عن متاهة مصممة على شكل قمرة سفينة تحتوي على مجسمات ونثريات تحاكي غرفة الهروب الشهيرة، حتى يشرعوا في شقّ طريقهم نحو اكتشاف اللغز الغامض الذي يرشدهم على الماسة التي سرقها قرصان، من خلال أوراق يحملوها معهم بمثابة مفاتيح للوصول والعثور على ضالتهم.

وخلال الرحلة الشيقة، يتعرف الأطفال على واحدة من الأساليب الترفيهية والتعليمية الخاصة بالبحث عن الألماسة من خلال الاعتماد على مستوى الذكاء والفطنة التي يتحلون بها، مستخدمين بذلك أدوات بسيطة تخولهم من الغوص في الغرفة السحرية واكتشاف أسرارها الغامضة، ليحظى الفائز بالنهاية على وسام فريق البحث الجنائي الخاص.