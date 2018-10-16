"الناشرين الإماراتيين" تعقد 13 اتفاقية بيع وشراء

الشارقة 24:

شاركت جمعية الناشرين الإماراتيين، في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب بدورته الـ 70، الذي اختتمت فعالياته مؤخراً، بهدف توطيد علاقاتها الدولية مع الجهات المعنية بقطاع النشر، وبحث سبل التعاون المشترك للارتقاء بهذه الصناعة الحيوية، والتعرف إلى التجارب العالمية في هذا المجال، ومناقشة المشاريع والمبادرات التي يمكن تنفيذها، لتطوير القطاع ودعم الناشرين.

وشهد جناح الجمعية المشارك في المعرض، زيارة عدد من الشخصيات الدبلوماسية والثقافية وعلى رأسها سعادة علي عبد الله الأحمد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث اطلع على خطط الجمعية وبرامجها في دعم قطاع النشر، محلياً وإقليمياً ودولياً.

وعقدت الجمعية خلال المعرض، 13 اتفاقية بيع وشراء حقوق الكتب بين مجموعة من دور النشر من أميركا اللاتينية ودور نشر إماراتية، بما يساهم في تطوير أعمال ترجمة الإصدارات إلى العربية وترجمة الأعمال العربية إلى لغاتهم.

وأوضح راشد الكوس المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، أن الجمعية تحرص على المشاركة والتواجد في مختلف المحافل الثقافية العالمية، لتمثيل الناشرين الإماراتيين دولياً، وتوفير فرص التعاون والشراكات، وفتح المجال أمامهم لنشر مؤلفاتهم بلغات أخرى، وتسعى إلى الاستفادة من هذه الفعاليات للاطلاع على مختلف التجارب الرائدة في مجال النشر، ما يسهم في تعزيز الحراك الثقافي، والتعريف بالمكانة الثقافية الرائدة التي وصلت إليها دولة الإمارات، وخاصة في قطاع النشر.

واجتمع عدد من ممثلي الجمعية مع توماس جولدنتز نائب رئيس قسم المبيعات الدولية في دار العصر الجديد الدولية للنشر، لبحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين، كما اجتمعوا مع جورج جيتيريز المدير التجاري لمعرض بيونس آيرس الدولي للكتاب، لبحث آليات مشاركة الجمعية في الدورات القادمة من معرض بيونس آيرس الدولي للكتاب، وعقد ممثلو الجمعية اجتماعاً مع نوبي شاتزيغيوغو منسق معرض ثيسالونيكي للكتاب، لمناقشة سبل مشاركة الناشرين الإماراتيين في دوراته القادمة.

وحضر ممثلو الجمعية، فعاليات منتدى رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" الدولي للنشر، الذي ناقش استعدادات كوالالمبور لتكون العاصمة العالمية للكتاب لعام 2020، وتم خلال المنتدى مناقشة مجموعة من القضايا والمواضيع مثل التعليم في المستقبل، وأهمية تحسين مصادر التعلم، ومبادرات القراءة، وأبعاد اختيار إمارة الشارقة عاصمة عالمية للكتاب 2019، وأثينا عاصمة عالمية للكتاب 2018، وكوناكري عاصمة عالمية للكتاب 2017.

واجتمع ممثلو الجمعية، مع إدارة معرض لندن للكتاب، لمناقشة مشاركات الجمعية المستقبلية في المعرض، وكيفية توفير فرص أكبر للناشرين الإماراتيين في المعرض، كما اطلعوا على دور النشر الإماراتية المشاركة في المعرض بدعم من المجلس الوطني للإعلام، وهم 3 ناشرين: علي الشعالي مدير دار الهدهد للنشر والتوزيع، ومحمد بن دخين مدير دار التخيل للنشر والتوزيع، وعلي بن حاتم المدير المؤسس لدار ثقافة للنشر والتوزيع.