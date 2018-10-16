مليون درهم مكرمة سلطان القاسمي لمهرجان الإمارات لمسرح الطفل

الشارقة 24:

انطلاقاً من دعمه المتواصل ورعايته الكريمة لكل حراك ثقافي ومسرحي، اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الموازنة السنوية لمهرجان الإمارات لمسرح الطفل، الذي تنظمه جمعية المسرحيين بالتعاون مع دائرة الثقافة بالشارقة، الذي تنطلق فعاليات دورته الـ 14 بقصر الثقافة في الشارقة، خلال شهر ديسمبر المقبل، وبلغت الموازنة الجديدة مليون درهم.

وثمن سعادة عبد الله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، مكرمة صاحب السمو إذ تعتبر حلقة من سلسلة مكرمات متصلة بدأت بدعم سموه المادي والمعنوي لكافة الأنشطة والمهرجانات الثقافية الداعمة للمواهب، والتي تنمي مدارك فكر الإنسان وثقافته.

وأضاف سعادته، أن مكارم صاحب السمو لمهرجان الإمارات لمسرح الطفل متواصلة منذ الدورة الأولى، وتتنامى سنوياً بما يتناسب والتطور الذي يشهده المهرجان، حيث أصبح رافداً نوعياً للحركة المسرحية الإماراتية، وأشار العويس إلى أن المهرجان وفر فرصة لاستمرار عطاء الفرق المسرحية، وأضاف: ستبقى الأجيال الحالية تثمن وتقدر هذا العطاء.

وأعرب العويس عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على رعاية سموه ودعمه لهذا المهرجان، الذي يدخل البهجة والسرور في نفوس الأطفال وأهاليهم، كما ثمن الجهود التي تبذلها جمعية المسرحيين بالتعاون مع دائرة الثقافة في الشارقة، في هذا المنجز الذي ارتقى ولازال بمستوى الذائقة المسرحية لدى الأطفال.

كما قدم إسماعيل عبد الله رئيس مجلس إدارة جمعية المسرحيين بالدولة، بالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على مكرمة سموه لمهرجان الإمارات لمسرح الطفل بدورته الـ 14.

وأكد أن التاريخ لم ولن يشهد عطاءً بلا حدود للمسرح بشكل عام من لدن حاكم مثقف كعطاء صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، لكافة المهرجانات المسرحية محلية كانت أم عربية على الصعيدين المادي والمعنوي، حيث شكل هذا الدعم دافعاً أساسياً للمسرحيين للاستمرار في تجويد العطاء الإبداعي الموجه للأطفال قادة المستقبل.