الشارقة تشارك في المؤتمر الدولي لأفكار المتاحف بلندن

الشارقة 24:

انضمت سعادة منال عطايا مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، إلى مجموعة من أبرز الأشخاص المتخصصين والعاملين في أهم المتاحف المرموقة والمعروفة على مستوى العالم، وذلك خلال المؤتمر العالمي لأفكار المتاحف 2018.

وكان المؤتمر، الذي استمر على مدار ثلاثة أيام، من 2 إلى 4 أكتوبر الجاري، قد شهد حضور خبراء المتاحف من الهند ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأميركية والسويد والإمارات والمملكة المتحدة، كما تضمن نقاشات رئيسة حول مواضيع مختلفة عن مستقبل المتاحف ومكانتها في المجتمع.

وكانت سعادة عطايا، المتحدث الوحيد من منطقة الشرق الأوسط في هذا اللقاء المهم، وقدمت لمحة عن إنجازات إمارة الشارقة، ضمن الكلمة التي ألقتها خلال المؤتمر الذي شهد أيضاً انعقاد ورش عمل ومحاضرات، واستمر على مدار يومين، وأقيمت فعالياته في متحف لندن والمتحف البحري الوطني، الذي يعد من أشهر المتاحف في العاصمة البريطانية لندن.

وركزت نسخة عام 2018 من المؤتمر الدولي لأفكار المتاحف، على مواضيع مختلفة تضمنت النشاط الاجتماعي، والعدالة الاجتماعية، والعمل المشترك، والتعاون، والممارسة التشاركية.

وفي الكلمة التي ألقتها، تحت عنوان "المتاحف أداة التغيير الاجتماعي في الإمارات العربية المتحدة" أمام جمهور الحضور في لندن، ناقشت سعادة منال عطايا مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، حاجة المتاحف إلى التطور وبلوغ مستوى التحديات التي تواجهها والتي تتمثل في المحافظة على جاذبيتها واهتمام الجمهور بها وتنوعها، وإمكانية وصول رسالتها إلى أوسع شريحة في المجتمع.

وبينت سعادتها، كيف أن دور المتاحف قد تطور في المجتمع، ولم يعد يقتصر على كونها مؤسسات تركز على التعليم والترفيه، وإنما يقع على عاتقها الدور الأساسي بتوفير فرص المشاركة الاجتماعية.

كما سلطت سعادة عطايا الضوء على مبادرة "لأننا نهتم"، للمسؤولية الاجتماعية التي أطلقتها هيئة الشارقة للمتاحف، وساهمت بدور هائل ومهم في توثيق الروابط مع فئات مختلفة من المجتمع مثل الأشخاص من ذوي الإعاقة، ومرضى السرطان، والأيتام، والكبار في السن، وغيرهم.

وفي تعليق لها، أعلنت سعادة مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، أن المؤتمر العالمي لأفكار المتاحف 2018 يشكل فرصة فريدة للقاء أهم الأشخاص الملهمين والمتخصصين، والذين ساهموا من خلال عملهم في عدد من أبرز المتاحف المرموقة على مستوى العالم في التأثير بشكل مباشر في حياة أجيال متعاقبة من الناس في مجتمعاتهم.

وأضافت سعادتها، أنها سلطت الضوء على إنجازات هيئة الشارقة للمتاحف، وقدمت لمحة عن الأعمال المذهلة التي تشهدها دولة الإمارات، وتهدف إلى تفعيل التغيير الاجتماعي والمشاركة المجتمعية، وذلك من خلال توفير البيئة المناسبة في متاحف الشارقة المفتوحة أمام الجميع دون استثناء، إلى جانب الاستثمار في الشراكات مع المؤسسات المحلية في سبيل التوجه خارج نطاق المتاحف وتوفير تجارب تعليمية حافلة بالمتعة والمعرفة للفئات المعنية في المجتمع.

وأكدت سعادتها أن هيئة الشارقة للمتاحف تعمل على توفير خدمات أساسية وضرورية للمقيمين في إمارة الشارقة ودولة الإمارات على نطاق أوسع، وتشجع الزائرين على اكتشاف حب المعرفة وخوض التجارب التي تبقى في الذاكرة طوال العمر.