نادي اتحاد كلباء يؤكد حرصه على تفعيل دوره الثقافي والتوعوي

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

كشف سالم خميس المزروعي رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية بنادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي، عن خطة لتعزيز الدور الثقافي والتوعوي، جنباً إلى جنب أنشطته الرياضية.

وأوضح المزروعي، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش ندوة نظمها النادي، يوم الإثنين، بعنوان "المواطنة والتحديات المعاصرة"، أن النادي يحرص كل الحرص على تفعيل إسهاماته الثقافية، لمواكبة التطور على المستوى الرياضي.

ولفت إلى أن الندوة التي عقدت فعالياتها بمقر جامعة الشارقة فرع كلباء، تأتي انسجاماً مع هذا التوجه، وانطلاقاً من خطة متكاملة تمتد لنهاية الموسم الرياضي الحالي.

وأشار سالم خميس المزروعي، إلى أن باقة الفعاليات الثقافية المزمع تنظيمها تباعاً، لن تقف عند حدود النادي، منوهاً إلى أن الدور المجتمعي المنشود للنادي، يحتم عليه الخروج إلى المجتمع، والمشاركة في مختلف الفعاليات التي من شأنها رفع مستوى الوعي في مختلف الميادين.

وعن الندوة، أوضح رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية بنادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي، أنها هدفت إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الهوية الوطنية، معتبراً أن هذه القضية ينبغي لها أن تأخذ نصيباً وافراً من الاهتمام، لا سيما في ظل تعدد التحديات الناتجة عن الغزو الثقافي وتأثيرات العولمة وما شابه ذلك.

وأكد المزروعي، أن لجنته تضع على قائمة أولوياتها تقديم الفعاليات الملائمة لمختلف شرائح المجتمع، والتي تهدف لتعزيز قيم الولاء والانتماء، منوهاً بتجهيزات اللجنة للاحتفال باليوم الوطني، بمشاركة مميزة مع مختلف مؤسسات المدينة.