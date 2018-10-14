رواق عوشة يحتفي بيوم المعلم العالمي

الشارقة 24:

أكد المشاركون في الاحتفال الكبير، الذي أقامته كل من جمعية الدراسات الإنسانية والمركز التربوي للغة العربية لدول الخليج ومكتبة اقرأ واستمتع الإماراتية، في رواق عوشة بنت حسين الثقافي، مساء السبت، احتفاءً باليوم العالمي للمعلم، أن النمو والتطور السريع في دولة الإمارات، يلقي مسؤوليات إضافية على المعلم.

وأوضحت الدكتورة موزة عبيد غباش رئيسة الرواق، في معرض كلمتها بهذه المناسبة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، ليست كبقية الدول تنمو وفق الخطط الخمسية كل خمسة أعوام خطوة، بل تبني كل يوم وتخطط للتنمية سريعاً وبقفزات نوعية، وأنه على المعلم أن يحول هذه الاستراتيجيات الكبرى إلى الأجيال.

كما حيّت فاطمة المغني رئيسة جمعية الدراسات الإنسانية، الدور التربوي والوطني الذي يضطلع به المعلم، مربي الأجيال الذي قدم الشيء الكثير للوطن.

من جهته، تحدث الدكتور عيسى الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج عن فضل المعلم، مثمناً دوره الكبير في بناء الوطن بسواعد مؤهلة حضارياً في جميع المجالات، وأشار إلى أهمية هذه المناسبة التي يحتفل بها العالم منذ 1994، وأشار إلى جهود مكتب التربية العربي لدول الخليج والمركز، في مجال خدمة المعلمين والارتقاء بأدائهم.