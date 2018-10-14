معرض أبوظبي للكتاب يبحث بناء شراكات جديدة في فرانكفورت

الشارقة 24:

عقدت إدارة معرض أبوظبي الدولي للكتاب، والذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، سلسلة من الاجتماعات واللقاءات، مع الناشرين وصناع الكتاب الدوليين، للترويج للدورة التاسعة والعشرين من المعرض، وذلك من خلال جناح الدائرة المشارك حالياً في الدورة السبعين من معرض فرانكفورت للكتاب.

بحثت الاجتماعات، تنسيق المشاركة خلال الدورة المقبلة من المعرض، والتي تقام خلال الفترة من 24 إلى 30 إبريل المقبل، والتحضير للبرنامج الثقافي المصاحب للمعرض، والمحاور التي ستطرح خلال البرنامج المهني الموجه للناشرين، والترويج لفعاليات المعرض بشكل عام، وبناء شراكات دولية جديدة مع ناشرين من أوروبا وآسيا.

وأكد فيصل الشيخ مدير إدارة المعارض والبرامج في قطاع دار الكتب بدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، حرص معرض أبوظبي الدولي للكتاب، على الترويج لفعاليات المعرض على مختلف المنصات الدولية المتعلقة بصناعة الكتاب، وبشكل خاص معرض فرانكفورت للكتاب الذي يعد من أقدم معارض الكتب وأكبرها على مستوى العالم، من خلال اللقاء مع الناشرين من الشرق والغرب، وعرض مميزات المشاركة في المعرض.

واختار معرض أبوظبي الدولي للكتاب، جمهورية الهند كضيف شرف للدورة المقبلة، من المعرض، والذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.