"الشارقة السينمائي للطفل" يستهل عروضه بالمسلسل العالمي "زافاري"

الشارقة 24:

استهلت الدورة السادسة من مهرجات الشارقة السينمائي للطفل، أولى فعالياتها بعرض مسلسل الرسوم المتحركة الشهير "زافاري" للمخرج العالمي ديفيد دوزريتس، جامعة عشاق الفن السابع من الصغار والكبار صباح الأحد، في قاعة الجواهر على 3 حلقات من المسلسل الذي يأتي في 52 حلقة.

وكشف المهرجان الذي تنظمه مؤسسة "فنّ" المعنية بتعزيز ودعم الفنّ الإعلامي للأطفال والناشئة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 14- 19 أكتوبر الجاري، كواليس المسلسل ورسالته، إذ يعرض تحت شعار "الاختلاف أحياناً يصنع كل الفرق"، ويستند على سيناريو للكاتب المرشح لجائزة إيملي للأدب دوغ لانجديل.

ويقوم المسلسل في تجربته البصرية والسمعية على بناء عالم جديد من الحيوانات الغريبة، المستوحاة من حيوانات القارة الأفريقية، إذ عمل المؤلف على رسم بطل المسلسل "زومبا" على هيئة فيل صغير لديه خطوط حمار وحشي، فيما شكّل صورة صديقه الحميم "كوينسي" بهيئة قرد لكن في شكله مزيج من حيوانات أخرى، وكذلك "بوكاي" الزرافة التي تظهر بصورة طاووس له أربع أرجل.

ويعد عرض المسلسل، الذي أدى أدواره20 شخصية، حدثاً استثنائياً لعشاق السينما وصانعي الأفلام في الإمارات والمنطقة، إذ يعتبر العرض الأول للمسلسل في الشرق الأوسط، ويشكل إضافة لتاريخ صناعة السينما، نظراً إلى أنه المسلسل الأول الذي ينتج بتقنيات ألعاب "انريال انجين"؛ محرك الألعاب الذي تم تطويره من قبل شركة "إيبيك جيمز".

وتحمل سيرة المخرج ديفيد دوزريتس قائمة طويلة من أفلام رسوم المتحركة، أبرزها: "حرب النجوم" و"ستار تريك" و"المهمة المستحيلة" و"تايتان ايه جي" و"الدب يوجي"، وغيرها من الأعمال الحائزة على العديد من الجوائز العالمية.