"الشارقة الدولي للكتاب" يجمع مثقفي القارة الآسيوية

الشارقة 24:

تستضيف فعاليات الدورة الـ 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تُنظمه هيئة الشارقة للكتاب خلال الفترة من 31 أكتوبر حتى 10 نوفمبر المقبل، نخبة من الأدباء، والشعراء والمثقفين الآسيويين، وتُوفّر للزوار فرصة لقائهم والتفاعل معهم في نقاشات أدبية وثقافية وفكرية، ضمن سلسلة من الجلسات الحوارية والقرائية.

ويجمع المعرض أسماء مؤثرة وتجارب إبداعية بارزة في المشهد الثقافي الهندي، والباكستاني، والفلبيني، مؤكداً على غنى التجربة الحضارية والإبداعية الآسيوية في الموسيقى، والأدب، والسينما، حيث يستضيف المعرض الكاتبة والممثلة الهندية سهى علي خان، مؤلفة كتاب "مخاطر الشهرة باعتدال"، والممثلة والمخرجة الهندية نانديتا داس، إحدى أبرز الممثلات والمخرجات المخضرمات في السينما الهندية.

كما يستضيف غور جوبال داس، الكاتب وخبير التحفيز والتطوير، والممثل براكاش راج، الذي عمل في إخراج الأفلام وتقديم البرامج تلفزيونية، وبانديت دي آر لاكشمينارايانا سوبرامانيام، عازف الكمان والملحن وقائد أوركسترا المشهور، وموثوفيل كارونانيظي كانيموزهي، الناشط السياسي، والشاعر الذي امتهن الصحافة.

وفي مجال الأدب والسينما، يستضيف المعرض في دورته لهذا العام عدداً من الشخصيات، منهم الروائي والمخرج الفلبيني ألفين بي يابان، الحائز على عدد من الجوائز العالمية، ورسول بوكوتي، خبير المونتاج هندي، الذي دخل عالم الشهرة بعد مشاركته في فيلم "المليونير المتشرد"، بالإضافة إلى الكاتب تشيتان بهجت، الذي ألف 9 أعمال تصدرت قوائم الكتب ولاقت رواجاً جماهيرياً، تحولت 5 كتب منها إلى أفلام بوليوود السينمائية، إلى جانب الممثل الهندي مانوج كيه جايان، وإيرانهولي موسى، مغني المابيلا الهندي.

وتضم قائمة ضيوف المعرض من الروائيين الكاتبة والمحررة الباكستانية لالين سوكهيرا، مؤلفة رواية "أوستنستان"، التي تتناول عالم الروائية البريطانية جاين أوستن بنظرة معاصرة، والروائية الأندونيسية أفيانتي آرماند، مؤلفة كتاب "النساء اللاتي مُحيت أسماؤهن"، والكاتب الهندي مانو إس بيلاي، مؤلف كتاب "عرش العاج: سجلات عائلة ترافانكور"، الحائز على عدد من الجوائز الأدبية.

كما تجمع القائمة الكاتب الهندي سانتوش أتشيكانام، وهو كاتب قصة قصيرة معاصر من جنوب الهند والكاتب يو كيه كوماران، روائي اللغة المالايالامية، والكاتب الهندي بيرومال موروغان، وهو باحث، ومؤرخ أدبي، والكاتب فرانسيس نورونها، الروائي الصاعد في الأدب المالايالامي، وأيضاً كاتب القصة القصيرة الهندي إس هاريش.

وتستضيف فعاليات المعرض في دورته الحالية نخبة من الشعراء، أبرزهم؛ الشاعر الباكستاني أنور مسعود، والشاعر والصحفي والمذيع التلفزيوني الباكستاني عبد الحكيم ناصف، الذي ألف عدداً من الدواوين الساخرة باللغة الأردية، والشاعر الهندي أنور علي، وهو شاعر غنائي، ومترجم، ومخرج أفلام وثائقية، بالإضافة إلى الشاعر الهندر بي رامان، المتخصص بالشعر المالايالامي في مرحلة ما بعد الحداثة، والجيولوجي والشاعر الهندي ديفاكاران فيشنومانغالام.

وتضم قائمة ضيوف المعرض الكاتبة والمدربة والكابتن في طيران الهند مانجيت هيراني، والكاتبة الهندية ديبا نيشانث، التي جمعت كافة مدوناتها في كتاب مذكرات، والمسؤول في دائرة الشؤون الإدارية بالهند كيه إف موهانكومار، والصحافي والمعلق التلفزيوني الهندي كاران ثابار، والكاتب والباحث، والمفكر، والأكاديمي إم بي عبد الصمد صمداني.

ومن عالم ريادة الأعمال، يستضيف المعرض مانوج فاسوديفان، خبير إعداد القيادة، وكيه في شمس الدين، رائد الأعمال الحائز على عدد من الجوائز تقديراً لجهوده في تثقيف المقيمين الأجانب من غير الهنود وتعزيز قدراتهم في التخطيط المالي.