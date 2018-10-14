تايوان تفتتح أكبر مركز للفنون في العالم

الشارقة 24 – د.ب.أ:

دشنت تايوان أكبر مركز للفنون تحت سقف واحد في العالم، السبت، في مدينة كاوهسيونج الساحلية.

واستغرقت تايوان 15 عاماً لبناء مركز "كاوهسيونج" الوطني للفنون، المعروف باسم "ويوينج"، بتكلفة أكثر من 10.7 مليار دولار تايواني "346 مليون دولار أميركي".

وكاوهسيونج، هي ثالث أكبر مدينة في تايوان، حيث يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة.

وتبلغ مساحة المبنى الواسع 10 هكتارات، ويقع في حديقة شبه استوائية، وصممته شركة "ميكانو" للهندسة المعمارية.

ويحتوي المبنى على 5 قاعات للعروض، وهي دار أوبرا، وقاعة للحفلات الموسيقية، ومسرح داخلي، وقاعة لإلقاء الكلمات، ومسرح في الهواء الطلق.