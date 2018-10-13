نادي مليحة الثقافي يطلق "الجائزة الأدبية" لإثراء التراث

الشارقة 24 – وام:

عقد نادي مليحة الثقافي الرياضي، السبت، مؤتمراً صحافياً، أطلق خلاله جائزة مليحة الأدبية، لتشجع أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين على كتابة أعمال أدبية تُعنى بآثار وشواهد منطقة مليحة الغنية بالتراث.

وحضر المؤتمر الصحافي راشد عبد الله المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في المنطقة الوسطى، وسلطان علي سيف الخاصوني رئيس المجلس البلدي لمنطقة مليحة، ومصبح بالعجيد الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي، والهنوف محمد نائب رئيس مجلس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، والدكتور نور الدين صغير أستاذ التاريخ بجامعة الشارقة، والدكتور هشام خوجة رئيس لجنة التحكيم بالجائزة وعدد من المفكرين والأدباء.

وأشار محمد سلطان الخاصوني نائب رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي، رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية بالنادي، إلى أن إطلاق الجائزة يأتي تحت مظلة مجلس الشارقة الرياضي لتسليط الضوء على تاريخ المنطقة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

من جانبه أكد الدكتور محمد حمدان بن جرش، رئيس مجلس أمناء جائزة مليحة الأدبية، أن الجائزة تهدف إلى إبراز تراث منطقة مليحة التي تعج بالآثار والحكايات والتاريخ الأصيل، وباعتبار أن التنمية الثقافية والتركيز على التراث جزء لا يتجزأ من توجهات صاحب السمو حاكم الشارقة.

وعلى هامش المؤتمر الصحافي، تم افتتاح مكتبة النادي بعد أن جرى تحديثها بأكثر من 700 عنوان جديد شمل كتب لمؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وموضوعات وطنية حول الإمارات، وأخرى في التراجم والشخصيات والإسلاميات والتاريخ والقصص وغيرها من الموضوعات لتلبي حاجة رواد النادي والرياضيين من الكتب الثقافية المختلفة.