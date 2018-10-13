"الشارقة للكتاب" يستضيف مجموعة من "طهاة العالم" ضمن فعالياته

الشارقة 24:

يستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب، في دورته الـ 37 التي تقام خلال الفترة من 31 أكتوبر الجاري، حتى 10 نوفمبر المقبل، بمركز إكسبو الشارقة، نخبة من أشهر الطهاة على مستوى العالم، من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وأستراليا، وفرنسا، والهند، واليابان، والمغرب، ومصر، ولبنان، وغيرها من الدول.

وسيحظى أفراد الجمهور، في فعاليات ركن الطهي، بفرصة الالتقاء مع مشاهير الطهاة، ليقدموا لهم مجموعة من وصفاتهم الغنية والمعبرة عن ثقافة بلدانهم، وأنماط أغذيتهم وتاريخها، إلى جانب توقيع إصداراتهم، التي تتضمن أشهى الأطباق العالمية.

وتتضمن قائمة الطهاة المشاركين في المهرجان كلاً من، لي هولمز من أستراليا، وكيفن دندون من أيرلندا، ورانفير برار ولاثيكا جورج وأنسي ماثيو بالا من الهند، ونيكشارما من أميركا، وحسن مسولي من المغرب، ودينا الضيف من مصر، ومريم سيناي من بريطانيا، وميشيل سلهب من لبنان، وبادية خير الدين من سوريا، وياسمين نظمي من فرنسا، وهروتو أكاما من اليابان.