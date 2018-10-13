"الشارقة السينمائي للطفل" يستضيف منة عرفة

الشارقة 24:

تلتقي الفنانة المصرية الشابة منّة عرفة عند الخامسة من مساء الإثنين جمهورها من الكبار والصغار في فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل الذي يقام خلال الفترة من 14 – 19 أكتوبر في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة.

وستشارك الفنانة عرفة مع جمهورها في فعاليات "الشارقة السينمائي" في دورته الجديدة، إيماناً بدور المهرجان في تعزيز الثقافة السينمائية لدى الأطفال.

وتمتلك الفنانة الشابة في رصيدها أكثر من 12 عملاً فنياً عرض على شاشات السينما والتلفزيون المصرية، حيث لمع نجمها في عدد من الأفلام منها مطب صناعي، وحلم العمر، والقشاش وغيرها، كما شاركت عرفة في باقة متنوعة من المسلسلات التلفزيونية كان أشهرها مسلسل "السندريلا" الذي يروي سيرة حياة الفنانة الراحلة سعاد حسني، إلى جانب سرايا عابدين، وتامر وشوقية وغيرها من الأعمال الكوميدية والدرامية.

ويشارك في المهرجان هذا العام 138 فيلماً من 31 بلداً من إجمالي 500 فيلم تم تقديمها للمشاركة، وسيتم عرض 54 فيلماً من 17 بلداً تُعرض لأول مرة عالمياً في كلّ من منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج والإمارات، ضمن فئات الأفلام الروائية الطويلة، والوثائقية، والرسوم المتحركة، والدولية القصيرة، وفئة أفلام الطلّاب وفئة الأفلام العربية.