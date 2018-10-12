"الشارقة للكتاب" تعزز علاقاتها مع الناشرين الدوليين بمعرض "فرانكفورت"

الشارقة 24:

ضمن مساعيها لتغزيز شبكة علاقاتها الدولية مع دور النشر والناشرين الدوليين، تشارك هيئة الشارقة للكتاب في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، الأكبر من نوعه على مستوى العالم، والذي انطلقت فعالياته الأربعاء 10 أكتوبر 2018، بمشاركة نحو 7 آلاف عارض من 105 دول.

وتمثل الهيئة عبر مشاركاتها في معارض الكتب، والفعاليات الدولية، الثقافة الإماراتية بإنتاجها الفكري والأدبي والتاريخي، والثقافة العربية بعراقتها ومكانتها التي تركت أثراً كبيراً في ثقافات العالم، كما تمثل المبادرات المنضوية تحت مظلتها، وتبرز جهودها، وتفتح لها أبواباً لبناء علاقات وشراكات مع نظرائها الدوليين.

وشهد جناح إمارة الشارقة في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، عدة لقاءات مع دور نشر، وناشرين دوليين، راغبين في المشاركة في الدورة المقبلة من معرض الشارقة الدولي للكتاب، ومهرجان الشارقة القرائي للطفل 2019، إلى جانب عدد من الاجتماعات لتنسيق مشاركة مؤتمر الناشرين في المعرض.

وأكد سعادة أحمد العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورعايته الحثيثة للحراك الثقافي الإماراتي والعربي، إضافةً إلى مكانة سموه الثقافية العالمية المميزة، والتي تحظى باحترام شديد في أوساط المثقفين والكتاب والناشرين، عززت الحضور الإماراتي على خريطة الثقافة العالمية، وأثرت بشكل كبير على استثمار هذا الحضور، بالكثير من الاتفاقيات الثقافية بين الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأهم المراكز الثقافية العالمية.

وأضاف العامري أن الحركة الثقافية الإماراتية، تشهد تطوراً مستمراً في حجم ونوعية الإنتاج الأدبي والفكري ونوعيته، وذلك نتيجة لنجاح الدولة في تعزيز واقع النشر ودعم الحراك الثقافي والمثقفين والأدباء الإماراتيين والعرب، إلى جانب زخم المبادرات والبرامج والسياسات الرسمية وغير الرسمية الهادفة إلى تحويل الثقافة إلى مظهر اجتماعي ثابت.

واعتبر العامري، أن مشاركات هيئة الشارقة للكتاب، في المحافل الثقافية العالمية، نقلت للجمهور العالمي المكانة والإمكانيات التي تتمتع بها دولة الإمارات، وإمارة الشارقة، واستقطبت المزيد من المشاركات الدولية للفعاليات الثقافية في الدولة، ولمعرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يسجل هذه السنة مشاركات استثنائية لدور نشر وناشرين من نحو 77 دولة.

ويمثل جناح الشارقة في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، أهم المؤسسات والمبادرات الثقافية في الإمارة وتشمل: هيئة الشارقة للكتاب – الجهة المشرفة على الجناح، ومدينة الشارقة للنشر، ومنشورات القاسمي، ودائرة الثقافة بالشارقة، ومجموعة كلمات للنشر، وجميعة المكتبات الإماراتية التي تشارك لأول مرة في معرض فرانكفورت.