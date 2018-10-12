"مجلس أولياء أمور الطلبة بالمنطقة الوسطى" يشيد بجهود بدور القاسمي

الشارقة 24:

أعرب مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات، بالمنطقة الوسطى، التابع لمجلس الشارقة للتعليم بحكومة الشارقة، عن فخره واعتزازه بفوز الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، بمنصب نائب الرئيس للاتحاد الدولي للناشرين.

وأشار المجلس إلى أن الشيخة بدور القاسمي، تعد فخراً لكل عربي وخليجي وإماراتي، بما قدمته وتقدمه من رعاية وتمكين واهتمام متواصل، لدعم صناعة النشر والارتقاء بها.

وأكد راشد المحيان، رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى، الاعتزاز الكبير، بهذا الإنجاز الذي تحققه الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، وهي تمضي برسالتها السامية، لدعم روافد الثقافة والمعرفة والاهتمام بالكلمة المقروءة، وإعلائها الدائم من قيمة الكتاب، كونه الحاضر والسبيل لتطوير المستقبل .

وأشار إلى أن الشيخة بدور، هي نموذج متفرد للمرأة الإماراتية، والعربية، التي أحبت العلم وضحت من أجله، في سبيل استشراف مستقبل زاهر للأجيال، يتواصل بالعناية بالكتاب وتطوير النشر.