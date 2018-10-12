حسين الجسمي يُطلق سراح "الأسير"

الشارقة 24:

أصدر الفنان الإماراتي حسين الجسمي "السفير فوق العادة للنوايا الحسنة"، أغنية جديدة من ألحانه بعنوان "الأسير"، من أشعار الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، وقام بالتوزيع الموسيقي زيد عادل، سجلها في استديوهات فنون الإمارات في دبي.

وحملت أغنية "الأسير" بين طيات كلماتها أسلوباً شعرياً مختلفاً في استخدام كلمات ومعاني إحساس الغرام، والذي يقول الشاعر في مطلعها:

هذا جبين الزين وإلا الصباحي..

بس الخدود اتبث لحظات لغروب..

ذايب ولا بقادر أخفّي إنسياحي..

بسمة حبيبي نور ذايب ومسكوب..

حتى الطبيعة اتهب أقوى الرياحي..

الريح غيرانه تبا تكشف الثوب..

ياشهرزاد الدهر هرجك مباحي..





ومن الناحية الموسيقية ولحن الأغنية، فقد تنقّل به حسين الجسمي في لحنه بين النهاوند العاطفي في الكورال، وعرج إلى "البيات" بطريقة جميله وشعبية، تدخل إلى القلب دون استئذان بسلاسة وبساطه إلى أجواء الأغنية.

وختم الجسمي في الأغنية من خلال كلمات الدكتور مانع سعيد العتيبة بجملة حملت المعنى المقصود لعنوان الأغنية "الأسير" حيث قال:

احذر حبيبي بيوم تطلق سراحي..

خلني أسيرك دامه الأسر مرغوب..

أعلن غرامك صرت نايم وصاحي..

عادي فوادي في لهب نارك أيذوب..





وطرح حسين الجسمي أيضاً أغنية وطنية جديدة حملت عنوان "حبيتها" تغزل بها في أبوظبي من كلمات محمد حسن الشاطري وألحان التراث وتوزيع مهند خضر، وقام بمكساج وماستر الأغنية المهندس جاسم محمد.