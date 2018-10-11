"مكتبة الشارقة" تُغني تجارب الصغار بسلسلة ورش تعليمية وثقافية

الشارقة 24:

تنظم مكتبة الشارقة العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، على مدار شهر أكتوبر الجاري، سلسلة من المحاضرات التثقيفية المتخصصة، والورش التفاعلية، التي تستهدف الأطفال واليافعين وأولياء أمورهم، بهدف تشجيعهم على القراءة، والاطلاع على مختلف الحقول الفنية، والتربوية، والإلكترونية.

وأكدت سارة المرزوقي مدير إدارة مكتبات الشارقة العامة، حرص مكتبة الشارقة العامة على تنظيم واستضافة سلسلة من الورش والفعاليات التثقيفية والتفاعلية، التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، وتثري محصولهم الفكري والثقافي بعدة موضوعات تخصصية، في سبيل إعداد جيل واعد من الشباب إلـى جانب توفير بيئة تفاعلية تساهم في تعزيز التفكير الإبداعي والابتكاري لمواجهة التحديات المختلفة، بالإضافة إلى استقطاب عدد من الأطفال لتكون المكتبة حاضنة ثقافية لهم.

انطلقت أولى فعاليات المكتبات احتفاءً بيوم المعلم العالمي، حيث نظمت في 4 أكتوبر الجاري ورشة بعنوان "معلمي"، للأطفال من عمر "7-10 أعوام"، صمم خلالها المشاركون بطاقة تهنئة للمعلمين، تعبيراً عن مدى تقديرهم وامتنانهم، لما يبذله المعلم من جهد وعطاء في سبيل نجاحهم وتعليمهم.

وقدمت ورشة "حقيبة الطعام المدرسية" التي تقام في11 أكتوبر الجاري، ويشرف عليها مركز الشيف الدولي، أفكاراً تطبيقية حول كيفية إعداد وجبات طعام مناسبة للأطفال، ونصائح لاختيار الغذاء الصحي لهم، وكيفية انتقاء عبوة المياه المناسبة، كما سيتعرف أولياء الأمور على مهارات صناعة بعض أنواع الحلويات الصحية والمناسبة للأطفال، والتعرف على طرق مختلفة في تزيين حافظة الطعام بوسائل تجذب الأطفال.

وتحت عنوان "طرق التحايل وتزوير البطاقات الائتمانية وطرق الحماية منها"، تقدم الورشة التي تقام في 17 أكتوبر الجاري، لمحة عامة حول الجرائم الإلكترونية، وأسس التحقق منها، وأبرز الطرق المستخدمة في عمليات التحايل بواسطة البطاقات الإلكترونية، إضافةً إلى استعراض المعايير الدولية المقبولة لضمان أمن وحماية وسرية المعلومات، يقدمها الدكتور المهندس باسل محمد، متخصص بأمن المعلومات والتقنية، لمختلف فئات المجتمع الإماراتي.

ويحوّل المشاركون الأطفال من عمر "8-12 عاماً"، في ورشة " إيقاف الحركة"، القصص المقروءة، إلى قصة مصورة ومرسومة باستخدام تطبيق على برنامج"stop motion studio"، ليتعرفوا خلال الورشة التي تعقد في 21 أكتوبر الجاري، على أبسط أساليب الخداع البصري التي تستخدمها صناعة السينما.

وتحت عنوان "غيمة الفرح" لمناقشة أحداث قصة تحمل عنوان الورشة ذاته من تأليف الكاتبة الشابة ميثاء المهيري، في 27 من الشهر الجاري، وتتناول الجلسة مهارات القص واللصق والتصميم اليدوي بناءً على القصة المكتوبة، حيث سيتمكن المشاركون في نهاية الورشة من الحصول على كتيب خاص بهم نفذّوه عن طريق الأعمال اليدوية.