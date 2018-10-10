"الشارقة للكتاب" يصحب زواره الصغار في جولة إلى حقول المعرفة

الشارقة 24:

ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ 37، التي تقام خلال الفترة الممتدة من 31 أكتوبر وحتى 10 نوفمبر المقبلين، تستضيف 934 فعالية للطفل، بمشاركة 44 ضيفاً من 12 دولة عربية وعالمية، ليقدموا مزيجاً من مختلف الحقول المعرفية والثقافية والترفيهية.

وتتضمن قائمة الدول المشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة، واليابان، وبيلاروسيا، وأوكرانيا، والكويت، والمملكة المتحدة، والأردن، وسوريا، وإيطاليا، وأستراليا، وسنغافورة، ولبنان.

وسيكون الجمهور على موعد مع مجموعة من العروض المسرحية المستوحاة من مختلف القصص الخيالية التي طالما نالت إعجاب الجماهير، والتي ستقدم على المسرح مصحوبة بالأداء الجيد والإيقاعات الموسيقية، إلى جانب سلسلة من الورش والجلسات التفاعلية التي يقدمها نخبة من الفنانين والمصممين.

وسيتم عرض مسرحية "ليلى والذئب"، ومسرحية "ملك الأسود"، المستوحاة من فيلم "الأسد الملك"، وهو عرض استثنائي سيدهش الجمهور، ومسرحية "تومورو" الحافلة بالمغامرات الشيقة، للكاتب الأميركي بروود وي.

وسيتعرف الجمهور من خلال عرض "النينجا الرائعة" على الثقافة اليابانية عن قرب، كما سيكون الجمهور على موعد لمشاهدة عرض "أضواء مذهلة"، الذي يمزج بين أساليب فنون الاستعراض، ومهارات التمثيل، والأزياء المتميزة، والتقنيات الحديثة.

ويعايش الجمهور عبر عرض "ثري دي إنوفا ثلاثية الأبعاد"، تجربة افتراضية في التصميم والإبداع بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد، التي تمزج بين الكتب والتكنولوجيا، وتخلق مجتمعاً من العقول المبتكرة.

وسيتعلم الأطفال في ورشة "الرسوم المتحركة الحية" كيفية رسم الشخصيات الكرتونية النابضة بالحياة، ليعيشوا لحظات ممتعة معها، أما ورشة "الرسم الثلاثي الأبعاد"، فيتعرف الأطفال فيها على الاختراعات الجديدة التي تجعل حياتنا أسهل وأكثر متعة.

وسيتعلم الأطفال في ورشة "رسم الفقاعات"، كيفية تشكيل ورسم الورود بالألوان المائية بطريقة فنية محببة لديهم، ويتعلم الصغار مع السيدة مياكو أكاي من اليابان الحاصلة على شهادة الدكتوراه من جامعة "تويوهاشي" للتكنولوجيا، كيفية عمل الكتب المصغرة، وحازت مياكو على جائزة مسابقة الكتاب المصغر في الأعوام 2006 و2007، و2016، وهي مسابقة عالمية تقام في الولايات المتحدة الأميركية كل عام، ويجب ألا تتجاوز الكتب المشاركة في المسابقة 3 بوصات، لها 3 مؤلفات تتناول فيها كيفية عمل الكتب المصغرة.

ويتعرف الأطفال مع المصممة الجرافيكية اليابانية ورسامة الكتب توموكو إينابا، كيفية رسم الكائنات الحية ببراعة، وقد عملت توموكو في طيف واسع من الأنشطة مثل رسوم الأغلفة والرسوم التوضيحية للكتب، والطباعة على ألواح الثلج، وجدران الرسم في المقاهي.

ويشارك في فعاليات الطفل الثنائي نادية أنطونيلو وباولو غيلزي، اللذين شاركا في العديد من الفعاليات في مهرجان تصميم الصوت في هاماماتسو اليابان، وفي فعاليات المعهد الإيطالي للثقافة في أثينا، ومعرض "تانيت"، وفعاليات مركز "بيل" في بيروت، ومعرض "آرت باب" في البحرين، و"Usina del Arte" في بوينس آيرس، والمعرض الوطني للصور في بولونيا، وغيرها.

وتحفل الدورة الـ 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب ببرنامج ثقافي متكامل يضم الكثير من الندوات الفكرية والأدبية، والجلسات الحوارية والنقاشية، والأمسيات الشعرية، فضلاً عن حفلات توقيع الكتب، التي تتيح لزوار المعرض فرصة اقتناء أحدث إصدارات الكتاب العرب.