"قراءة بلا حدود 2018" يشهد إقبالاً كبيراً في إكسبو خورفكان

الشارقة 24:

يشهد معرض "قراءة بلا حدود" إقبالاً ملحوظاً هذا العام، الذي انطلقت فعالياته في إكسبو خورفكان بالتنسيق مع منطقة الشارقة التعليمية "بالمنطقة الشرقية"، في الفترة من 4 - 13 أكتوبر، وسط مشاركة دور النشر المحلية والعربية، إلى جانب مجموعة من الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية، التي تعرض جميعها عدداً كبيراً من أحدث إصداراتها في جميع المجالات والعلوم والمعارف.

ويحتوي المعرض على أكثر من 2500 كتاب من مختلف التخصصات، إلى جانب جدول حافل بالفعاليات والورش التي على مدار أيام المعرض، وجاء تنظيم هذا المعرض السنوي المهم في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الداعمة دوماً للإنسان، والحريصة على العلم والثقافة والمعرفة.

من ناحيته أكد خليل محمد المنصوري على أن معرض "قراءة بلا حدود" يعد من أهم المعارض السنوية على أجندة إكسبو خورفكان، الذي يحرص على إحداث نقلة نوعية في مسيرة التنمية بالمنطقة الشرقية لإمارة الشارقة، من خلال تنظيم واستضافة أهم المعارض والمؤتمرات والفعاليات المتخصصة على مدار العام.

وأشار المنصوري إلى أن المعرض يجذب أعداداً كبيرة من طلبة المدارس والجامعات بشكل خاص وأهالي مدينة خورفكان والمنطقة الشرقية، إضافة إلى الزوار من الإمارات المجاورة، وهو ما يعزز النشاط الاقتصادي والسياحي والثقافي في المنطقة، ويشجع مزيداً من العارضين على المشاركة في المعارض التي ينظمها إكسبو خورفكان.

ويفتح المعرض أبوابه أمام الزوار من محبي القراءة وعائلاتهم، من السبت إلى الخميس، من الساعة 9 صباحاً ولغاية 7 مساءً، ويوم الجمعة من الساعة 4 عصراً ولغاية 10 مساءً، ويستقبل طلبة المدارس والجامعات في المنطقة الشرقية من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 ظهراً.