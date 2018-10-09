"زايد للكتاب" تنظم ندوة "الحوار الثقافي" في إيطاليا

الشارقة 24:

نظمت جائزة الشيخ زايد للكتاب ندوتها الثقافية الثانية، ضمن سلسلة من الندوات الدولية في متحف فيلا كامبيليو بمدينة ميلان الإيطالية، تحت عنوان "الحوار الثقافي العربي الإيطالي"، والتي تضمنت تعريف الجمهور الإيطالي بأهم مبادراتها لتشجيع الترشيحات التي تستقبلها سنوياً من خارج العالم العربي.

‎

حضر الندوة ممثلي السفارات العربية، إضافةً إلى نخبة من المؤلفين والناشرين والمترجمين، وشارك فيها سعادة الدكتور علي بن تميم الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب، وعبد الله ماجد آل علي عضو مجلس أمناء الجائزة المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والبروفيسور والفيلسوف الشهير كارلو سيني، والناشر ماركو زابارولي، والكاتب الصحافي أليساندرو ساكوزي والأكاديمي باولو سبينتشي، وممثل مكتبة ميلان الوطنية ألدو بيرولا، فيما أدار الحوار المحرر والصحافي باولو جوالاندريس.

‏‎

وقدم سعادة الدكتور علي بن تميم شرحاً عن المبادرات الثقافية والبعد العالمي للجائزة، إضافةً إلى نبذة عن منحة الترجمة التي تستهدف التعريف بالثقافة الإيطالية.

وأكد الترجمة تعد الخيط الناظم الذي يربط بين المجتمعات ويدعم نسيج الحضارة الإنسانية، وهي الجسر الذي يصل بين الشعوب ويقرب بينها فالتفاعل بين الثقافات والحضارات المختلفة يعتمد في الأساس على الترجمة لا بوصفها ترفاً فكرياً، بل لأنها حاجة إنسانية ملحة، فالترجمة هنا ذات أثر ثقافي يسهم في تشكيل الوعي وتنوع الموروث الثقافي والفكري ويعزز من وسائل فهم العالم الآخر، إلى جانب استيعاب ما فيه من تقدم ومعرفة.