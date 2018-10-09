ذكريات معتوق: "الشارقة للتراث" يُطوع التكنولوجيا لنشر رسالته

الشارقة 24 - محمود سليم:

أعلنت ذكريات معتوق مدير إدارة المعارض والمقتنيات بمعهد الشارقة للتراث، أن مشاركة المعهد في أسبوع جيتكس للتقنية 2018، والذي ينطلق 14 أكتوبر الجاري، تأتي ضمن رؤية المعهد للتواصل مع الأجيال الجديدة، عبر التقنيات العلمية الحديثة.

وأشارت معتوق، في تصريحات خاصة لـ "الشارقة 24"، إلى أن المعهد يسعى لتطويع التكنولوجيا في خدمة التراث بأشكاله المتعددة المادي وغير المادي، للوصول إلى هذا الجيل بأسرع وسيلة، موضحة أن المعهد سيستخدم تقنية الواقع الافتراضي، لعرض بعض حكايات التراث الإماراتي للجمهور.