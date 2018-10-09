"سلامة الطفل" توعي بأمن الصغار في مهرجانهم السينمائي بالشارقة

الشارقة 24:

تنظم حملة سلامة الطفل، إحدى مبادرات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، سلسلة من الجلسات القرائية، ضمن فعاليات مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل، بدورته السادسة.

وتشمل الجلسات، مجموعة من القصص التوعوية، التي أصدرتها الحملة في إبريل الماضي، بهدف تعزيز وعي الصغار، بالأساليب والسلوكيات الكفيلة بالحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية والاجتماعية.

وتتناول الجلسة القرائية الأولى، التي تقام في 15 أكتوبر الجاري، كيفية التعامل مع الغرباء، من خلال قصة "البطة طمطم" للمؤلفة سحر نجا، إذ تسرد حكاية بطة تخرج للتنزه، وتفاجأ بذئب يريد استدراجها، إلا أنها تتذكر نصائح أمها، وترفض طلب الذئب.

وتتناول الجلسة الثانية، التي تقام في 17 من الشهر الجاري، قصة حكاية "جدتي الشجرة"، للمؤلفة ريم القرق، قانون حقوق الطفل بدولة الإمارات، وتؤكد حق الأطفال في تحقيق أحلامهم، وحمايتهم من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة، إذ تروي قصة شجرة تصادف فتاة صغيرة لا يسمح لها الذهاب إلى المدرسة، فتحولت الشجرة إلى سيدة لحل مشكلة الفتاة، وجمعت أحلام الأطفال وأمنياتهم، وأمّنت لهم بيئة سليمة آمنة للعيش واللعب والتعلم.

أما الجلسة الثالثة، فتقام في 18 أكتوبر الجاري، وتقدم قصة "اليربوع الصغير"، للمؤلفة صباح ديبي، والتي تتناول يوميات الأطفال في زمن التواصل الاجتماعي، واستخدام الأجهزة اللوحية، إذ تقدم تصوراً لما يعيشه الأطفال من حياة افتراضية، وكيف يمكن أن يتعرضوا للخطر على يد أصدقاء وهميين، وستقدم الجلسة مجموعة من النصائح التوعوية بكيفية التعامل مع المخاطر التي قد يتعرضون لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت هنادي اليافعي مدير إدارة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رئيس اللجنة المنظمة لحملة سلامة الطفل، أنه انطلاقاَ من حرص الحملة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الأطفال وأولياء الأمور في الإمارات والشارقة بشكل خاص، من أجل تعميم الوعي حول أهمية المحافظة على سلامة الطفل، يرى مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل فرصة مميزة للتواصل مع الأطفال من مختلف الأعمار والجنسيات، وتعزيز وعيهم من خلال القصص والورش القرائية حول أساسيات التصرف السليم في حياتهم اليومية، حفاظاً على سلامتهم، بالإضافة إلى أنه يساعد على ترسيخ ثقافة سلامة الطفل لدى أولياء الأمور، من خلال تسليط الضوء على حقوق الطفل وأهمية إكساب أطفالهم القيم والأخلاق الحميدة، ليكونوا قادرين على النمو والنهوض بالمجتمع والوطن في مختلف المحافل المحلية والعالمية.

وأشادت اليافعي بجهود مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل، وأهميته في تطوير مدارك ومهارات الأطفال، وتعريفهم بمفاهيم جديدة وممتعة قد تتحول إلى هواية، أو شغف أو طموح، وترسخ لديهم الوعي الكافي للتعامل مع كل ما يحيط بهم من أحداث.

ووجهت اليافعي دعوة لجميع أولياء الأمور، والكوادر التعليمية، لتشجيع الأطفال والطلاب زوار المهرجان للمشاركة في الورش القرائية، في 15 و17 و18 من أكتوبر الجاري، عند الساعة 10 صباحاً في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

يشار إلى أن حملة سلامة الطفل أصدرت سلسلتها القصصية الأولى للأطفال خلال فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، بالتعاون مع دار "كلمات"، إحدى شركات مجموعة كلمات المتخصصة في نشر وتوزيع كتب الأطفال، وبدعم من مبادرة ألف عنوان وعنوان التابعة لـ "ثقافة بلا حدود".