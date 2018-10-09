مركز الجواهر يطلق "مخرج E88 للمأكولات والتسوق" 23 نوفمبر

الشارقة 24:

أعلن مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، أحد أهم وأكبر المراكز المعنية بتنظيم واستضافة المؤتمرات والمناسبات الرسمية، والفعاليات الاجتماعية والخاصة في إمارة الشارقة والإمارات الشمالية، عن إطلاق فعالية "مخرج E88 للمأكولات والتسوق"، التي ستقام أولى دوراتها في الفترة من 23 نوفمبر إلى 4 ديسمبر المقبلين، التي تتزامن مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الـ 47.

و"مخرج E88 للمأكولات والتسوق"، هو فعالية للمتعة والترفيه لجميع أفراد العائلة، إذ تتيح لعشاق الطعام، ومحبي الفن والتسوق، الاستمتاع وعلى مدار 12 يوماً، بتشكيلة متنوعة من أطيب المأكولات والحلويات التي يتم إعدادها في الهواء الطلق مع الأجواء الشتوية.

وإلى جانب أطباق الطعام الشهية، تطرح الفعالية لزوارها خيارات واسعة للتسوق في محلات الإكسسوارات والحرف اليدوية والفنية وغيرها من مختلف أنواع التجارات.

وتشتمل باحة المهرجان، على منطقة ألعاب مخصصة للأطفال، وعروض ترفيهية تتضمن السينما، والطهي الحي، إلى جانب ورش تدريبية تهدف إلى تعليم فنون الطهي، وتعزيز مهارات تصوير الطعام بأساليب إبداعية، وتستهدف هذه الورش الكبار والصغار على حدٍ سواء.

وأعلنت حنان المحمود مدير عام مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، أن تنظيم هذه الفعالية، يهدف إلى توفير حيز تفاعلي لأصحاب الأعمال والمشاريع، يزخر بالأنشطة الترفيهية والأجواء العائلية، وأن المركز يحرص على إضفاء لمسات عائلية على فعالياته، وتوفير خيارات متنوعة للاستمتاع بأنشطة تجمع كل أفراد الأسرة في مكان واحد.

وأضافت المحمود، أن أهم ما يميز "مخرج 88E للمأكولات والتسوق"، أنه يعرّف زواره بتشكيلة متنوعة من الطعام من مطابخ عالمية مختلفة، في كرنفال اجتماعي ثقافي يساهم بشكل واضح وملموس في تعزيز التقارب الإنساني بين مختلف ثقافات وشعوب العالم، مستقطباً شريحة كبيرة من محبي فن الطهي، وعشاق الإكسسوارات والمنتجات الحرفية والتجارات الأخرى، مشيرة إلى أن هذا النوع من الفعاليات يلعب دوراً محورياً في تسليط الضوء على ثراء الحضارة والتراث الإنساني، وتوحيد وجدان وذاكرة الشعوب حول ما يعود بالنفع والنماء للإنسانية جمعاء.

ولفتت إلى إسهام المهرجان في دعم رواد الأعمال الإماراتيين الشباب، وتعزيز مشاريعهم الخاصة من خلال إتاحة الفرصة لهم لعرض منتجاتهم من خلال هذه المنصة على الجمهور، تماشياً مع رؤية الشارقة والإمارات في تشجيع ريادة الأعمال والمشاريع المتنوعة.