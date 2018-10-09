"الشارقة للكتاب" يجمع مثقفي العالم في 11 يوماً من الحوارات

الشارقة 24:

يستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب نخبة من أبرز الكتّاب والروائيين العالميين، في دورته الـ 37، التي تنطلق في 31 أكتوبر وتستمر لغاية 10 نوفمبر 2018 في مركز إكسبو الشارقة.

وتشمل فعاليات المعرض، الذي تنظمه "هيئة الشارقة للكتاب"، برنامجاً حافلاً بالندوات، والمحاضرات، والجلسات الحوارية، التي يلتقي الزوار خلالها بكتابهم المفضلين.

كما تستضيف فعاليات المعرض مجموعة من الكتّاب، والمتحدثين، وأصحاب المدونات الإلكترونية، ومشاهير اليوتيوب، الذين يلتقون متابعيهم ومعجبيهم وعشاق الكتب على حد سواء.

ويطل الكاتب إيه جيه فين على جمهور المعرض، وهو متصدر قائمة صحيفة "نيويورك تايمز" لمؤلفي أكثر الكتب مبيعاً، ككتاب "وسيط الحرية"، و"سكاي جاك"، ومن المقرر إنتاج فيلم مبني على أحد كتبه قريباً من بطولة آمي آدامز، وكيم هوي.

ويستضيف المعرض المؤلفة صوفي هانا من المملكة المتحدة، كاتبة قصص الجريمة الأكثر مبيعاً على مستوى العالم؛ ومؤلفة القصص الفكاهية وكاتبة السيناريو لورين بيوكس من جنوب أفريقيا؛ والمؤلف وكاتب السيناريو والمخرج والمرشد الأمريكي ترافيس هانتر، بالإضافة إلى أخيل شارما، الروائي الحائز على جائزة دبلن الدولية الأدبية.

وتضم قائمة الضيوف نخبة من الشعراء، أبرزهم الشاعرة الكندية من أصول لبنانية نجوى ذبيان، وامتثال محمود من السودان، إلى جانب عدد من كتّاب الأدب الرومنسي كالكاتبة كاتي فورد من المملكة المتحدة، والمؤلفة البريطانية من أصول مصرية هانا فيلدينج.

ومن أعلام الأدب الواقعي، تشارك الروائية والإعلامية ومقدمة البرامج البريطانية جين وينهام، التي تمتلك في رصيدها 3 كتب إلى جانب مجموعة من المقالات المنشورة في عدد من الصحف ومجلات السيدات البريطانية.

ويشارك في دورة هذا العام من المعرض عالم الأحياء البريطاني الحائز على عدد من الجوائز الدولية، بن جارود، الذي يقدم برنامجاً علمياً في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، ويُعرف بنشاطه في مجال تعزيز فوائد القراءة لدى العلماء الشباب، أما من الولايات المتحدة الأميركية، فيشارك المحامي جيمس دبليو باركنسون، وهو متحدث وناشط ومناصر لقضية محو الأمية.

وتحفل الدورة الـ 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب ببرنامج ثقافي متكامل يضم عدداً كبيراً من الندوات الفكرية والأدبية، والجلسات الحوارية والنقاشية، والأمسيات الشعرية، فضلاً عن حفلات تواقيع الكتب، التي تتيح لزوار المعرض فرصة اقتناء أحدث إصدارات الكتب العربية والعالمية.

ويُشارك في فعاليات المعرض من المملكة المتحدة الكاتبة إيمّا جانون، المدوِّنة الحاصلة على عدد من الجوائز العالمية، ومحررة وسائل التواصل الاجتماعي، وإحدى مؤلفات أكثر الكتب مبيعاً على قائمة صحيفة "ذا صنداي تايمز"، التي شاركت في تأليف كتاب "التصميم الكبير" مع ستيفن هوكنج، وكتاب "حرب وجهات النظر العالمية" مع الدكتور الأميركي ديباك شوبرا، كما يستضيف المعرض عالم الفيزياء الأميركي الدكتور ليونارد ملودينو.

كما تٌشارك الكنديّة من أصول هندية ليلي سينغ، إحدى مشاهير قناة يوتيوب، والحائزة على المركز الأول ضمن قائمة مجلة "فوربس" لأكثر الشخصيات نشاطاً وتأثيراً في فئة الترفيه، ومن نيجيريا يُشارك أوكيتشوكوو أوفيلي، الذي شارك 4 مرات كمتحدّث في مؤتمر "تيدإكس" العالمي، وواحدٌ من بين أكثر 40 شخصية أفريقية ابتكاراً وفق منصة "فينتشر أفريكا"، ومؤلف أر4بعة من أكثر الكتب مبيعاً، والمدير التنفيذي والمؤسِّس المُشارك لموقع OkadaBooks.com.