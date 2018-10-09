إطلاق الدورة الـ 6 لجائزة "الملتقى لأفضل كتاب للطفل" في الشارقة

الشارقة 24:

تستعد الأمانة العامة للملتقى العربي لناشري كتب الأطفال في الشارقة لإطلاق فعاليات الدورة الـسادسة 2019 من جائزة الملتقى لأفضل كتاب للطفل، حيث يبدأ استقبال الترشيحات اعتباراً من 31/10/2018 ولغاية 15/2/2019.

وأفادت الأستاذة عائشة حمد مغاور الأمين العام للملتقى رئيس لجنة الجائزة، بأن الجائزة التي تطوي عامها الخامس ظلت في تطور مستمر، وتشهد بشكل سنوي تحديثاً على المعايير والفئات، ما يعكس حيويتها وتجددها، من حيث تصاعد أعداد دور النشر المشاركة بالجائزة وعدد الكتب المرشحة.

وأضافت مغاور بأنه تم إلغاء فئة أفضل ناشر في هذه الدورة، والإبقاء على جوائز الكتب المستهدفة للفئات العمرية الثلاث.

وأكدت على أن جائزة الملتقى تهدف لدعم صناعة النشر الموجه للأطفال، وتطوير كتاب الطفل، وحث الناشرين على تقديم الأجود، مما يسهم في تحفيز الأطفال على اقتناء الكتاب وتنمية عادة القراءة لديهم.