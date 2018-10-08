الموت يُغيب الممثلة السورية دينا هارون

الشارقة 24 – رويترز:

توفيت الممثلة السورية دينا هارون، يوم الإثنين، في أحد مستشفيات العاصمة دمشق، عن عمر ناهز 44 عاماً، بعد خضوعها لعملية جراحية عاجلة.

وكانت دينا خضعت لجراحة ناجحة بمستشفى الأسد الجامعي مؤخراً، نقلت بعدها إلى قسم العناية الفائقة، قبل أن تتدهور حالتها الصحية.

ونعت نقابة الفنانين السوريين الفنانة الراحلة في بيان، كما عبر عدد من الفنانين السوريين عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، عن صدمتهم لرحيلها المفاجئ، ومنهم كندة علوش، ونسرين طافش، وديما الجندي، ومصطفى الخاني، وميسون أبو أسعد.

بدأت الفنانة السورية الراحلة مشوارها عام 2000، وقدمت مسلسلات عديدة منها "أحلام مؤجلة"، و"أشواك ناعمة"، و"تعب المشوار"، و"أسياد المال"، و"هي... دنيتنا"، و"نوادر وحكايا"، و"طريق النحل"، و"الخط الأحمر"، و"وحوش وسبايا"، إضافة إلى مشاركتها في عدد من أجزاء سلسلة "مرايا"، أمام الممثل المخضرم ياسر العظمة.

ودينا هي الشقيقة الصغرى للممثلة تولاي هارون، التي شاركتها في عدد من الأعمال الفنية.