"محمد بن راشد للمعرفة" ينظم ورشة عمل حول "التطوير المؤسسي"

الشارقة 24 – وام:

نظم "ملتقى المتخصصين العرب" الذي أطلقته مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مجموعة من ورش العمل، بالتعاون مع "لينكد إن"، لنشر وتعميم خبرات المختصين من أعضاء الملتقى بين كافة فئات المجتمع، قدمها عدد من أعضاء الملتقى من الخبراء والمعنيين بمجالات استشراف المستقبل والتطوير الإداري والمؤسسي والسعادة.

ويهدف "ملتقى المتخصصين العرب" إلى تقديم منصة متكاملة للمتخصصين العرب لتبادل الخبرات والرؤى وتوطيد أواصر التعاون المشترك بينهم وبين الجهات الباحثة عن الخبرات والمختصين في مختلف المجالات.

وفي هذا الإطار نظم الملتقى ورشة عمل حملت عنوان "مهارات استشراف المستقبل" استضافتها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وقدمها الدكتور حسام حاضري الكاتب والمتخصص في علوم استشراف المستقبل الأستاذ محاضر في كلية العلوم الإدارية والحاسوب بجامعة العلوم الإبداعية.

وناقشت الورشة المفهوم العلمي لاستشراف المستقبل والأدوات والتقنيات المستخدمة في هذه العملية إلى جانب أساليب تحليل الدراسات المستقبلية، وسلطت الضوء على المنهج الاستشرافي ومراحله المختلفة، إضافة إلى الفرق بين التفكير الاستراتيجي والتفكير الاستشرافي كذلك ناقشت الورشة ممكنات تطوير القدرات على الاستشراف الاستراتيجي.

وأكد سعادة جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة أن ورش عمل "ملتقى المتخصصين العرب" تشهد تعاوناً كبيراً بين المؤسسة ومختلف الجهات الحكومية والخاصة التي تستضيف ورش عمل الملتقى، لتعميم الاستفادة على موظفيها في معظم المجالات وحرصت على أن تناقش ورش العمل مجالات حيوية، لتطوير عمل المؤسسات والجهات لتسهم بشكل أكثر فعالية في مسيرة التنمية المستدامة لدولتنا.