أكاديمية العلوم الشرطية تصدر الجزء الثالث من كتاب الطفل

الشارقة 24:

في إطار مسؤوليات أكاديمية العلوم الشرطية المجتمعية، وتحقيقاً لرسالتها ورؤيتها في تعزيز ونشر التوعية الأمنية بين أفراد المجتمع، ودعماً لمكتب الشارقة صديقة للطفل، أصدرت الأكاديمية الجزء الثالث من كتاب الطفل تحت عنوان "إحذر المجهول".

حيث يعتبر هذا الجزء إحدى سلسلة مؤلفة من 3 أجزاء موجهة للمراحل العمرية من 6 ولغاية 12 عاماً.

وأشار العقيد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة ، أن أهمية هذه الإصدارات تتمثل في كونها تسهم في تنمية وعي الطفل، والارتقاء بحسّه، وتزويده ببعض الإرشادات والمعارف الأمنية والقانونية والمرورية والبيئية التي تحصنّه من الأخطار المحدقة به، وتعزز من قدراته ومهاراته السلوكية، بما يتلاءم مع احتياجاته الفسيولوجية والنفسية.

وأضاف العثمني أن هذه السلسلة لاقت نجاحاً لافتاً ومتميزاً، وطلباً متزايداً لاقتناء نسخ منها، متمنياً في أن يكون هذا الكتاب داعماً لإمارة الشارقة، لتحقيق المزيد من الألقاب والإنجازات، وذلك بعد أن حققت الإمارة العديد من الألقاب، مؤخراً، بحصولها على لقب الشارقة مدينة صديقة للطفل واليافعين وذوي الإعاقة الحركية والبتر، وذلك بفضل توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وجهود الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس مكتب الشارقة صديقة للطفل.